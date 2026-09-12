Полфрийман платил само 7 000 лева кръвнина
Австралиецът бе освободен 9 години и 3 месеца преди да е изтекла 20-годишната му присъда
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Австралиецът бе освободен 9 години и 3 месеца преди да е изтекла 20-годишната му присъда
Предсрочното му освобождаване предизвика остра реакция в обществото
Решението е на съдиите от Върховния административен съд (ВАС) Кремена Хараланова, Светослав Славов и Мира Райчева
Преди месец той е направил консултация с един от най-известните ни адвокати в сферата на гражданските искове за натурализация
Това каза следователя Ясен Тодоров пред Канал 3.
Съдиите Калпакчиев, Иванова и Магдалинчева нямат място в съдебната система
Калпакчиев, Иванова, Магдалинчева подрониха устоите на държавата
Настоява за ново дело, не е убил умишлено Монов, а при неизбежна отбрана
Състав на съда, оглавяван от Лозан Панов, остави без разглеждане искането на главния прокурор за възобновяване на делото за предсрочното освобождаване...
Такова е решението на Върховният касационен съд
Данаил Кирилов се засякъл с него на улицата
Той няма да се прибере в родината си, докато ВКС не реши дали да възобнови делото за освобождаването му
Той вече има пасаван, издаден от австралийското посолство
Има изявления, че такива документи са издадени. Физически той не разполага с тях
Липсват убедителни доказателства за поправянето на Полфрийман в затвора
Правосъдният ни министър вярва в независимостта на българския съд
Организирани от ВМРО недоволни от решението на Софийския апелативен съд протестираха пред Съдебната палата
Сотир Цацаров иска преразглеждане на казуса, защото е финализиран с определение, а не с решение
Настояват за морално решение, което да възстанови чувството за справедливост в обществото
Властите обаче но не го освобождават от Бусманци