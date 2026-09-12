По случай Гергьовден: Топ диетоложка развенча голям мит за храните!
Препоръката на експертите е месото от агнета да се консумира леко охладено и в никакъв случай горещо
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Препоръката на експертите е месото от агнета да се консумира леко охладено и в никакъв случай горещо
Ограничихме количествата и на козунака, това е много здравословна тенденция
По думите й организмът може да определи искането
Най-евтините козунаци, които се намират на пазара, струват 5-6 лева
В 10:00 и 16:00 ч. по-добре е да се приемат различни типове смутита, препоръчва именитият професор
За обяд диетологът съветва да консумираме два пъти седмично въглехидратни блюда
Не може и без пчелен мед и джинджифил!
Пиенето на мляко и хапването на млечни продукти имат противовирусен ефект
Изворната вода е най-подходяща, защото е с умерено количество минерали
Позволени са до 3 яйца на ден, по-добре агнешкото да е студено Гарнитурата да е зелена салата, а не дроб сарма, съветва проф. Донка Байкова Великден...
Броколи и лук освежават черния дроб Комбинирайте бобовите и зърнените храни поне веднъж дневно, съветва проф. Донка Байкова Задава се Великият Вели...
Комбинирайте варивата с хляб, за да не се изтощите Удвоете плодовете и зеленчуците, хапвайте по 400 г дневно, съветва проф. Донка Байкова Как да пос...
Филия с лютеница вместо хотдог в междучасието, препоръчва доц. Донка Байкова