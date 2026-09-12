Домашното училище - нож с две остриета
Когато преди няколко дни парламентът прие текст, с който на практика разреши обучението на деца под 16 години у дома, се поразрових в предишните матер...
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Когато преди няколко дни парламентът прие текст, с който на практика разреши обучението на деца под 16 години у дома, се поразрових в предишните матер...
Оценките от матурите може да са и в точки, няма да се повтаря до пети клас Децата в задължителна училищна възраст вече могат да се обучават и у дома....
Домашното образование може да се окаже бомба със закъснител Държавата отвори вратите за домашното образование. Над 250 деца, които в момента се обуча...
Образователната комисия в Народното събрание прие на второ четене текст в училищния закон, с който разширява обхвата на домашното обучение. Ако досега...
Комисията разрешава уроци в хола, децата на годишен изпит Държавата разрешава домашното обучение. Родителите вече ще могат да обучават децата си вкъщ...
Домашните ученици рискуват да бъдат изненадани жестоко от света около тях Около 800 български деца нямат първи учебен ден, абитуриентски бал, първо б...
800 ученици се обучават вкъщи, първият скоро ще е студент в САЩ
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