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Училище в хола

Училище в хола

Домашните ученици рискуват да бъдат изненадани жестоко от света около тях Около 800 български деца нямат първи учебен ден, абитуриентски бал, първо б...

26 ноември | 6:05
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