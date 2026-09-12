Обвиниха "Найк" в дискриминация срещу белите хора
Правителствена агенция им потърси сметка
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Правителствена агенция им потърси сметка
Те са Иво Христов Петков, Лазар Манолов Лазаров, Наско Руменов Атанасов и Бойка Ивайлова Чернева
Става дума за жалба, подадена срещу Милена Славова от две физически лица и Младежката ЛГБТ организация “Действие“
Мъжете ги изместват, твърдят психолози
Брюксел твърди, че тази мярка е силно дискриминационна и непропорционална
Здравният министър да преразгледа заповедта си, препоръчват от институцията
Новата норма включва гаранция и защита на свободното самоопределение на пола без дискриминация
Речта на омразата, дискриминацията срещу жените, ромите и ЛГБТИ хората
Президентът на САЩ Джо Байдън заяви, че трябва да се направят промени в законите за расовата дискриминация
Адвокат Мария Шаркова обяснява за какво може да се използва
Република Северна Македония трябва да уважава правото на самоопределение на всички свои граждани, включително тези с българско самосъзнание, обявиха о...
Турският президент критикува ислямофобията в западните страни
Това показва проучване, поръчано от Федералната служба за борба с дискриминацията
На среща за възпоменание на Холокоста ни представя външният министър Захариева
ЕП призова всички държави да ратифицират Конвенцията за правата на детето
Бивша асистентка го обвинява в дискриминация
Движението с остра декларация по случай Международния ден на майчиния език
Eдва два процента от хората с морски професии са жени. Това стана ясно днес във Варна по време на международна конференция, посветена на управлението...
Комитетът на ООН за елиминиране на дискриминацията срещу жени настоява България да направи промени в Закона за защита от домашно насилие. Причина за т...
Правителствата на България и още шест държави са получили писмо от комисаря за човешките права към Съвета на Европа Нилс Муйжниекс относно изселването...