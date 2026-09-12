Димитър Недков разкри какво се случва в стаята на ДПС
Движението е медиаторът в момента, добре, че го има, за да се водят разговори,каза писателят
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Движението е медиаторът в момента, добре, че го има, за да се водят разговори,каза писателят
Писателят Димитър Недков с академично слово на тържествения Академичен съвет
Специален гост ще бъде и писателят Димитър Недков, който ще произнесе академично слово по повод 24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий.
Безсмъртието няма рождена дата и надгробен камък. Безсмъртието няма епитафия
Пропастта във взаимоотношенията народ-елит е като колорадските каньони, смята писателят
Днес будителството е абсурд да бъде признато като европейска ценност, отбеляза той
Авторът нарича Елизабет ІІ "кралицата - епоха"
Слава Богу, в центъра се завръща автентичния либерализъм, каза писателят
Историята учи, че Америка никога не се церемони с потъпкване на Конституцията
Писателят откри академичната учебна година в УниБИТ
Непочтените са в трюма, почтените слушат оркестъра на потъващия кораб, каза писателят
Байдън и Путин изнесоха виртуозен открит урок как се играе Голямата игра в политиката
България има нужда от идея, категоричен е писателят
Трифонов е третото его, което ще застане между президент и премиер, каза писателят
Една част от младите хора са се отдръпнали от протеста, смята Димитър Недков
Слелите се в едно политици и търговци превърнаха властта в самоцел, а словото в разменна монета в сделката – съвест срещу имане
Ами ако са решили да отворят тайните офшорни сметки?
Виктор Юго открива в катедралата заличен надпис "СЪДБА", предрича изчезването й
Европейската бюрокрация и в частност евродепутатите трябва всеки ден да гледат по една анти-утопия, която е правена през годините, да прочетат "Сатани...
Монетата с уникалния символ ще зарадва феновете на сагата и сериала