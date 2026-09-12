Спартак Варна посрещна Херо с подарък, запазва шансове
Със спечелените три точки Спартак вече имат 12 точки в актива си
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Със спечелените три точки Спартак вече имат 12 точки в актива си
Кампанията на "Стандарт" дава шанс на младите, казва Димитър Димитров - Херо
Казахстанските медии се надпреварват в това кой да похвали повече българските треньори Станимир Стоилов и Димитър Димитров - Херо. От началото на сез...
"Ботев" примамва Херо за треньор, съобщава "Пловдив Дерби". Шефовете на "канарите" го искат за заместник на Ермин Шиляк, чиито мерник е вдигнат. Дими...
Наставникът на "Иртиш" Димитър Димитров призна в ефира на ТВ7, че най-голямата грешка в кариерата му е, че е напуснал националния отбор. Херо не пожел...
Елате в Сливница да ме гледате, отговори директорът Георги Иванов е причината да не съм в "Левски", отсече Димитър Димитров. Херо даде своята позиция...
Херо може да поеме Левски" от понеделник Националът Влади Гаджев е близо до подпис с "Лех" (Познан), тръбят полските медии. Новият треньор на клуба л...
Действам по задачите, обяви пред "Гонг" Димитър Димитров. Херо разкри, че започва работа по селекцията, която ще направи "Левски" през зимата. Тогава...
Пловдив. Днес на специална пресконференция, президентът на Ботев Пловдив Иван Джиджев представи новите хора в управлението на клуба - изпълнителния ди...
Спецът рискува с "Ботев", но досега не е губил Тандем Мъри Стоилов - Димитър Димитров. Звучи невероятно, че двама от най-големите звезди в треньорска...
Димитър Димитров-Херо се доказа като истински левскар. Именитият специалист подкрепи организацията по честванията на 100-годишния юбилей. Той се при...
Димитър Димитров призна, че е бил на финални разговори с Цветан Василев и след седмица ще обяви официално, че започва работа в "Ботев". "Да, няма как...
Босът на "Славия" Венци Стефанов за пореден път изригна срещу треньора на "Черноморец" Димитър Димитров. Днес от 17.30 "белите" приемат "акулите" в б...
Димитър Димитров - Херо: Нещата стават тежки и вече има притеснения за утрешния ден. Не се знае дали ще го има "Черноморец". Надявам се холдингът да...
Бургас. Старши треньорът Черноморец Димитър Димитров заяви, че очаква тежка битка срещу Черно море в първия мач за сезона в А група в петък. Херо гово...