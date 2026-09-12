Всичко за Димитър Димитров - Херо

Следете всички новини, анализи и коментари за Димитър Димитров - Херо. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Спорт
"Ботев" примамва Херо

"Ботев" примамва Херо

"Ботев" примамва Херо за треньор, съобщава "Пловдив Дерби". Шефовете на "канарите" го искат за заместник на Ермин Шиляк, чиито мерник е вдигнат. Дими...

07 ноември | 18:45
0 коментара
6673
Херо си изми ръцете с Гонзо

Херо си изми ръцете с Гонзо

Елате в Сливница да ме гледате, отговори директорът Георги Иванов е причината да не съм в "Левски", отсече Димитър Димитров. Херо даде своята позиция...

18 декември | 21:00
0 коментара
16192
Гаджев в Полша, идва Румънец

Гаджев в Полша, идва Румънец

Херо може да поеме Левски" от понеделник Националът Влади Гаджев е близо до подпис с "Лех" (Познан), тръбят полските медии. Новият треньор на клуба л...

29 август | 20:00
0 коментара
12696
Херо търси нови за "Герена"

Херо търси нови за "Герена"

Действам по задачите, обяви пред "Гонг" Димитър Димитров. Херо разкри, че започва работа по селекцията, която ще направи "Левски" през зимата. Тогава...

12 август | 18:55
0 коментара
13682
Завръщането на Херо

Завръщането на Херо

Спецът рискува с "Ботев", но досега не е губил Тандем Мъри Стоилов - Димитър Димитров. Звучи невероятно, че двама от най-големите звезди в треньорска...

15 май | 19:45
0 коментара
9705
Херо призна за "Ботев"

Херо призна за "Ботев"

Димитър Димитров призна, че е бил на финални разговори с Цветан Василев и след седмица ще обяви официално, че започва работа в "Ботев". "Да, няма как...

08 май | 18:05
0 коментара
4882