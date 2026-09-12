Пилот с безмилостна присъда за политиците: Убийци!
Виe cтe бeзoтгoвoрни хoрa, oпeрирaни oт cъвecт и чecт, каза на политиците колега на героя Терзиев
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Виe cтe бeзoтгoвoрни хoрa, oпeрирaни oт cъвecт и чecт, каза на политиците колега на героя Терзиев
Кметът на Етрополе Димитър Димитров и Мила Манчева, директор на СУ „Христо Ясенов“ удостоиха проф. дтн инж. Цоло Вутов с най-високото отличие на учили...
В „Информационно обслужване“ ще трябва да обработят над 10 милиона числа
Обмислят гласуване по пощата за българите в чужбина
Компанията има амбицията да стартира и директни продажби в Азия, както и да представи нови продуктови решения за индустриална автоматизация
Няма да ръководи отбора в днешната среща с Жетсу
Не смятам, че саможертвата е нужна някому, призна Димитър Димитров