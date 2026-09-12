Горещо от Борисов: Диалогът между работодатели и синдикати е възстановен
Още утре в Министерството на финансите започват срещи
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Още утре в Министерството на финансите започват срещи
Ще постигнем социален диалог, вярва Иванка Шалапатова
Мароко под управлението на Мохамед VІ показва, че мюсюлманският свят не е бреме за Запада
3 часа продължи срещата на премиера Кирил Петков с представителите на транспортния бранш
Нужен е диалог между държавници, разум, а не емоции, каза лидерът на БСП
Тя призова депутатите на ИТН да бъдат по диалогични
Делегирал съм пълно право на министрите да определят своята политика, но те трябва да го правят с доказателства, каза президентът
На дискусия, организирана от кандидата за народен представител на ДПС, преподавателите поискаха промени в Закона
Ако не разговаряме за приоритетите на региона, не можем да стигнем до нов модел на политически отношения, каза водачът на листата на ДПС в Търговище
Домакин на срещата ще бъде областният управител
Думите, които описват ситуацията са обща история, общо минало, общо бъдеще, каза Илхан Кючюк
Минимални корекции в листите и сходна кампания за предстоящите избори ще има Движение
Закриването на спецпрокуратурата и спецсъда беше прибързано, каза евродепутатът
Йордан Цонев прочете декларация от името на ДПС
Москва със специално предложение към Вашингтон
Депутатът е категоричен, че се нуждаем от нова политика
Това коментира кметът на Кърджали Хасан Азис
Но мерките трябва да се спазват стриктно, категорична бе кметицата
Търсете диалога, а не конфронтацията, призова той лидерите на двете страни
ЕС възприема американски стил на заплашване на държави със санкции, оплакват се в Москва