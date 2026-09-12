ГЕРБ пак подава ръка на ПП и ДБ. Надява се на обрат
Даниел Митов призова десните формации да преразгледат различията си и да потърсят единна силна номинация
Следете всички новини, анализи и коментари за Десни Партии. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Даниел Митов призова десните формации да преразгледат различията си и да потърсят единна силна номинация
Добрата новина е, че залата се събуди, каза депутатът от ГЕРБ
Костов сипа катран в реформаторската каца с мед На мястото на Радан Кънев всеки друг лидер щеше да изпее "Одата на радостта", след което да закрие па...
София. "Очакваме ГЕРБ да поеме отговорност да направи кабинет с другите десни партии. Резултатите от изборите показаха, че ние оставаме в опозиция", з...
С какво е добър финансист Орешарски?, попита лидерът на ГЕРБ
Личните вражди може да провалят за пореден път десницата
Сините канят Антоанета Цонева и Махаил Неделчев във формацията
София. Правителството да подаде незабавна оставка, а парламентът да оттегли актуализацията на бюджета на мафията след снощните събития. За това призов...
Нова десница с Костов и Кунева - трябва да са в нея, но не начело, казва Мартин Димитров
Вкупом съгрешиха и вкупом непотребни станаха