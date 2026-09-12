Милица Гладнишка шокира! Какво разкри за депутатите
Историята не е за вярване
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Историята не е за вярване
Промяна на възнагражденията в образованието
Верен на себе си, направи култов коментар
Свързано е с двойното гражданство
Предложението бе на ГЕРБ, ПП-ДБ и ДПС
Какво ще се случи на 1 септември
Свързано е с местенето на парламента
Обявиха и заплатата на Румен Радев
Как да вдигнат минималната заплата
Коментираха политическата безисходица
С поредното провокативно облекло
Решението е на НС на партията
Заради казуса с 24 май
София. Депутатите са глобени за 1 година с 663 441 лв. за безпричинни отсъствия от работа. Санкциите са от юни 2013 г. до юни 2014 г. като в това числ...
София. Парламентът отново ще заседава извънредно на 12 ноември, вторник. Заседанието ще се проведе от 10.00 до 16.00 часа. Това решиха депутатите в на...
София. Александър Методиев, известен като Бат' Сали, се закле като народен представител. Той влезе в парламента на мястото на Емил Иванов, който беше...
София. Депутатите се отказаха да променят сегашния начин на субсидиране на партиите, както и размерът на държавното финансиране. Идеята беше оставена...