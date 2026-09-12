Подуправител в БНБ на мястото на Гунев
Подуправителят на БНБ Димитър Костов да заеме поста на освободения от длъжност Цветан Гунев, който ръководеше "Банков надзор". Това предлага гуверньор...
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Подуправителят на БНБ Димитър Костов да заеме поста на освободения от длъжност Цветан Гунев, който ръководеше "Банков надзор". Това предлага гуверньор...
Управителят на БНБ Иван Искров е внесъл вчера в Народното събрание предложение за избора на Димитър Костов за подуправител и шеф на управление "Банков...
София. Народното събрание официално освободи от длъжност подуправителя на БНБ Цветан Гунев, предаде репортер на БГНЕС. Решението бе взето единодушно о...
София. Правната комисия в Народното събрание гласува единодушно освобождаването на Цветан Гунев като подуправител на Българската народна банка (БНБ) з...
София. Софийският апелативен съд окончателно потвърди отстраняването от длъжност на подуправителя на БНБ Цветан Гунев, предаде Нова ТВ. Съдът се мотив...
Софийски градски съд е отстранил от длъжност подуправителя на БНБ Цветан Гунев. Решението на градските магистрати не е окончателно и може да бъде обж...
Прокуратурата повдигна второ обвинение на подуправителя на БНБ Цветан Гунев. То е за нарушение на служебните му задължения, съобщи БГНЕС. Адвокатите...
София.Софийски градски съд (СГС) ще разглежда искането на прокуратурата за отстраняването от длъжност на подуправителя на БНБ и ръководител на управле...
Ново искане за отстраняване от длъжност на подуправителя на БНБ Цветан Гунев е внесено в Софийския градски съд от прокуратурата. Гунев е един сред обв...
Надзорникът е противник на идеите на ЕС за солидарно спасяване на закъсали трезори
Цветан Гунев занижил банковия надзор, отнет е достъпът му до информация Прокуратурата разследва подуправителя на БНБ Цветан Гунев за занижен банков к...
София. Има обвиняем за престъпление по служба в Българска народна банка (БНБ) – потвърждавам това по информацията на БНБ. Това каза пред журналисти гл...
Подуправителят на БНБ Цветан Гунев е обвиняем, потвърдиха от институцията. "По повод на постъпили въпроси Ви информираме, че във връзка с образуване...
Подуправителят на БНБ и ръководител на управление „Банков надзор" Цветан Гунев се разследва за престъпления по служба. Това съобщиха за "Стандарт" вис...
София. Цветан Гунев бе избран от депутатите за подуправител на Българската народна банка (БНБ). За него гласуваха 175 депутата от общо 179 в пленарнат...
София. Цветан Гунев е предложен от управителя на БНБ Иван Искров за подуправител и ръководител на управление "Банков надзор" към БНБ, съобщиха от Цент...