Всичко за Цветан Гунев

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Парламентът сменя Гунев

Парламентът сменя Гунев

София. Правната комисия в Народното събрание гласува единодушно освобождаването на Цветан Гунев като подуправител на Българската народна банка (БНБ) з...

15 януари | 22:45
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