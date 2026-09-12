Всичко за Цска Москва

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Последни новини Спорт
"Юнайтед" с първи успех в ШЛ

"Юнайтед" с първи успех в ШЛ

"Манчестър Юнайтед" победи "Волфсбург" с 2:1. Двубоят се игра на стадион „Олд Трафорд" и бе от втори кръг в груповата фаза на Шампионска лига (ШЛ). Д...

01 октомври | 7:37
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Атакуват УЕФА в Манчестър

Атакуват УЕФА в Манчестър

Бойкот на химна на Шампионската лига стяга агитката на "Манчестър Сити". Феновете на "гражданите" ще се обърнат с гръб към терена, докато той върви пр...

04 ноември | 18:50
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