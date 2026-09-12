Гореща мълва за Стоичков. Възможно ли е
Това ли е следващият клуб на Камата
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Това ли е следващият клуб на Камата
Пресата не пожали и Краснодар
Шампионите разгромиха ЦСКА Москва с 5:1, Кешерю с хеттрик
Шампионите приемат ЦСКА Москва
По-опитни сме от съперника, категоричен е треньора на българския шампион
Шампионите стартират в четвъртък в Разград
Виктория надви Рома с 2:1
Аякс изхвърли АЕК от Шампионската лига
Българският национал Георги Миланов блестя за ЦСКА М при победата с 2:0 над "Уфа". Родният халф влезе като резерва в самото начало на втората част и с...
ЦСКА Москва с Георги Миланов в състава си продължава да мачка в руското първенство. Възпитаниците на Леонид Слуцкий надделяха над "Урал" с 3:2, а родн...
"Манчестър Юнайтед" победи "Волфсбург" с 2:1. Двубоят се игра на стадион „Олд Трафорд" и бе от втори кръг в груповата фаза на Шампионска лига (ШЛ). Д...
Треньорът на ЦСКА Леонид Слуцки няма право да се оправдава с къса скамейка. Това обяви предшественикът му Валери Газаев след загубата 1:2 в гостуванет...
Ивелин Попов и "Спартак" М допуснаха първа загуба за сезона. Тимът падна 1:2 от ЦСКА в московското дерби. Бившият капитан на националите спечели дузпа...
Страхотно разочарование изживяха Георги Миланов и ЦСКА М. "Армейците" се издъниха накрая за 1:1 у дома срещу "Краснодар". Българинът игра 77 минути и...
Москва. Павел Колев - един от най-младите делегати на УЕФА, получи наряд за мача в Шампионска лига между отборите на ЦСКА (Москва) и Рома, информира б...
Бойкот на химна на Шампионската лига стяга агитката на "Манчестър Сити". Феновете на "гражданите" ще се обърнат с гръб към терена, докато той върви пр...
Фенове на Миланов набиха журналист преди мачът за Купата на Русия между ЦСКА М и "Торпедо" М (2:0). Репортерът от интернет изданието "Чемпионат" Иван...
Снежна буря свали самолета на "Анжи" в Екатеринбург Георги Миланов изигра отличен мач при победата на ЦСКА М с 6:0 срещу "Кубан" на "Аарена Химки" в...
Лучано Спалети издава Жоро и ЦСКА на "вълците" Халфът на ЦСКА М Георги Миланов заяви, че той и отборът му е готов за първия мач от групите на Шампион...
Играчът на ЦСКА М Георги Миланов разкри пред руското издание "Известия", че се е озовал в клуба след консултация с Христо Стоичков. "Преди да приема...