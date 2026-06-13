Брюксел, Хага и Рим дегустират родни вина
България е на 10-о място в Европа по производство на еликсира 109-те български вина, отличени с медали от Concours Mondial de Bruxelles (CMB) 2016, б...
Следете всички новини, анализи и коментари за Concours Mondial De Bruxelles. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
България е на 10-о място в Европа по производство на еликсира 109-те български вина, отличени с медали от Concours Mondial de Bruxelles (CMB) 2016, б...
Семейство Аво от Белгия създава Сoncours Mondial de Bruxelles Юристката Меглена Михова накара света да заговори за БГ избите и Пловдив Преди месец п...
България би по успех традиционни производители, 42% от наградите са златни Представят победителите в Concours Mondial de Bruxelles в Хага, Брюксел и...
Г-жа Десислава Николова, изпълнителен директор на изба "Братя Минкови", получава златните медали и почетните дипломи от председателя на конкурса г-н...
Concours Mondial de Bruxelles добави нови престижни отличия в портфолиото на изба Вила Ямбол Най-престижният винен конкурс в света добави девети злат...
Четири големи медала присъдени на родни изби 71% от участвалите наши производители взеха злато и сребро Най-престижният независим конкурс за вино в...
Българските вина, които участват в Concours Mondial de Bruxelles тази година, са 257 от 70 производители в страната ни. Това стана ясно при откриванет...
Над 200 български еликсира ще се борят за медал от конкурса "Световното по вино", Concours Mondial de Bruxelles, започва на 29 април в Пловдив. На оф...
С коктейл от ракия България беше представена снощи в Дюселдорф като домакин на най-престижния независим винен конкурс в света. Concours Mondial de Bru...
Страната ни ще бъде домакин на престижния конкурс Concours Mondial de Bruxelles. Това съобщи премиерът Бойко Борисов в социалната мрежа Фейсбук. "Ток...