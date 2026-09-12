Всичко за Чочо Попйорданов

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Народът оплака хъша Чочо

Народът оплака хъша Чочо

София. Народът днес оплака Петър Попйорданов - една от малкото истински звезди в многострадалната българска култура. Четири часа се ви опашката пред п...

08 май | 18:11
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Последно сбогом за Чочо

Последно сбогом за Чочо

София. Роднини, близки приятели и почитатели днес се сбогуват с актьора Чочо Попйорданов. Поклонението ще се състои в Народния театър от 11.00 ч. Пет...

08 май | 7:43
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Изпращаме Чочо с "Граница"

Изпращаме Чочо с "Граница"

София. Жестокият и прекрасен "Граница" е филмът, с който ще изпратим Чочо Попйорданов. Днес от 21.00 часа БНТ1 ще излъчи прочутата лента на Илиян Симе...

07 май | 21:00
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Почина Чочо Попйорданов

Почина Чочо Попйорданов

София. Рано сутринта в неделя почина актьорът Петър (Чочо) Попйорданов. Той беше приет предишния ден в централна реанимация в "Пирогов" с височинни тр...

05 май | 7:40
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