Хилда за малко да се омъжи за Чочо по дънки
Певицата поръчва рокля два дни преди сватбата
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Певицата поръчва рокля два дни преди сватбата
Искаше да направи дуета с Хилда Казасян или с Катето Евро, разказва Живко Колев
Шефът на Националния филмов център Камен Балкански с Иван, Александра и София на фестивала "Златната липа" в Стара Загора
Трите лица на вечното момче гледат от снимките пред любимия му театър Трите лица на Петър Попйорданов гледат от десетки снимки, подредени в експози...
Беше див като дете, често приключваше в "Пирогов", казва баща му Иван Попйорданов Малко преди да си отиде нелепо от този свят преди две години, Чочо...
Сашо Морфов прочете свое стихотворение, което посвети на стария си приятел
Премиерата на книгата "Писма до сина ми Чочо" е на 12 май в Народния театър "Иван Вазов" Година след смъртта на актьора Петър Попйорданов - Чочо изли...
Някогашният шеф на Киноцентъра, БНТ и Сатирата написа "Писма до сина ми"
София. Иван Попйорданов написа "Писма до сина ми Чочо" - книга за Петър Попйорданов, който се пресели в по-добрия свят навръх Гергьовден 2013-а. Дълго...
Сънувам го и си говорим, споделя Даниела, приятелката на Попйорданов
Глобяват собственика на гробищата в "Бояна" с 5 до 50 хил. лв.
София. Народът днес оплака Петър Попйорданов - една от малкото истински звезди в многострадалната българска култура. Четири часа се ви опашката пред п...
София. Роднини, близки приятели и почитатели днес се сбогуват с актьора Чочо Попйорданов. Поклонението ще се състои в Народния театър от 11.00 ч. Пет...
София. Жестокият и прекрасен "Граница" е филмът, с който ще изпратим Чочо Попйорданов. Днес от 21.00 часа БНТ1 ще излъчи прочутата лента на Илиян Симе...
Разкъсани между политическите страсти и Страстите Христови, падаме от ръба
Даниела Мирчева: Отиде си любовта ми
София. Дивак, дразнител на сцената, романтик – това са само част от определенията, с които актьорът Христо Мутафчиев описа близкия си приятел и коле...
София. Рано сутринта в неделя почина актьорът Петър (Чочо) Попйорданов. Той беше приет предишния ден в централна реанимация в "Пирогов" с височинни тр...
София. Актьорът Петър Попйорданов е настанен в Централна реанимация на "Пирогов" с пряка опасност за живота си, съобщиха от пресцентъра на болницата...