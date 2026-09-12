Всичко за Чисти Ръце

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Внасят закона "Чисти ръце"

Внасят закона "Чисти ръце"

София. "България без цензура" организира публичен дебат на законопроекта "Чисти ръце" в столичния хотел "Хемус". В четвъртък законопроектът ще бъде вн...

18 март | 23:30
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Бареков: Моите ръце са чисти

Бареков: Моите ръце са чисти

София. "Моите ръце са чисти, всичките ми сметки са дадени пред НАП, мога да си позволя това, което съм си позволил". Това коментира лидерът на "Българ...

27 февруари | 20:27
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