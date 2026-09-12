Гешев смрази политиците. Почва ги
Пост в Туитър изправи косите на партиите
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Пост в Туитър изправи косите на партиите
И в новото Народно събрание не очаквайте да сме от мълчаливите и съгласните, казва кандидатът за народен представител на „Изправи се! Мутри вън!“ от П...
Прави операция "Чисти ръце"
със Спрей за почистване на ръце във флакон за 1500 впръсквания
Да се погрижим за хигиената на ръцете си
Румяна Ченалова брани мафиотски интерес, не е толкова смела да говори тези неща без огромен гръб зад себе си. Това коментира лидерът на ДСБ Радан Къне...
Студенти по медицина и здравни грижи в Тракийския универсиет ще отбележат Световния ден на чистите ръце - 5 май, с масово миене. Своебразният флашмоб...
Държавата има нужда от прелегитимация. Това заяви в студиото на bTV лидерът на "България без цензура" Николай Бареков. И допълни, че точно с предсрочн...
"Вместо да се държи като сърдито дете, Борисов да подкрепи "Чисти ръце"". За това призова лидерът на ББЦ Николай Бареков шефа на ГЕРБ Бойко Борисов....
"Гергьовден" издигна Росен Петров за евровота Италианският магистрат Герардо Коломбо и президентът на международната организация за прозрачност на ло...
София. Соцдепутатите Страхил Ангелов и Георги Кадиев обявиха, че подкрепят законопроекта "Чисти ръце" на "България без цензура". По-рано през деня тек...
София. Проверки на доходи и имоти очакват не само политици и длъжностни лица, назначени на публични постове, но и техни близки и роднини. Това предви...
София. "България без цензура" организира публичен дебат на законопроекта "Чисти ръце" в столичния хотел "Хемус". В четвъртък законопроектът ще бъде вн...
София. "Чисти ръце" не е матра, а е закон, който ще бъде предложен до 10 дни. Това обяви зам.-председателят на "България без цензура" Росен Петров пре...
София. "Моите ръце са чисти, всичките ми сметки са дадени пред НАП, мога да си позволя това, което съм си позволил". Това коментира лидерът на "Българ...
София. Движението „България без цензура" на Николай Бареков представи условията си за участие на други формации и граждани в инициативата Съюз „ Чисти...
София. Над 10 000 симпатизанти на гражданското движение "България без цензура" подкрепиха Николай Бареков в похода "Чисти Ръце". Шествието започна от...