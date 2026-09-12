Ключов експеримент на ЦЕРН ще преобърне всички физични закони
Какво преоткриха учените
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Какво преоткриха учените
Според предварително одобрените планове за експерименти в LHC спирането на най-важния ускорител на ЦЕРН трябваше да се осъществи на 13 декември
Комплексът започва да работи отново през април тази година
Във форума за ЦЕРН участваха министърът на образованието и науката Красимир Вълчев и вицепремиерът Томислав Дончев
Гордея се, че български специалисти имат принос за развитието на науката, която тук се създава на световно ниво
Преподавателка от Разлог по химия и опазване на околната среда Елена Тумбева бе участник в Националната програма за квалификация на учители в ЦЕРН в ш...
Генералният директор на ЦЕРН Фабиола Джианоти ще пристигне в България през ноември. Тя ще посети страната ни по покана на вицепремиера и образователен...
Кандидати се събират до 28 юни 39 български учители по природни науки ще бъдат обучени в Европейската организация за ядрени изследвания (ЦЕРН) през ю...
Възпитаници на ПГЕЕ „Капитан Петко войвода" Кърджали осъществиха виртуална визита в най-големия европейски център за ядрени изследвания – ЦЕРН в Швейц...
Над сто души са сънародниците ни в ЦЕРН, имат пръст в откриването на Божията частица Неотдавна ЦЕРН обяви конкурс за стажанти, за който документи се...
Студентите ще получават по 90 швейцарски франка на ден ЦЕРН обяви, че търси стажанти за лятната си студентска програма за работа по IT проекти. Одобр...
Пентакварките решиха 50-годишна загадка за градивните елементи на материята Анализ на данните от Големия адронен ускорител (LHC) край Женева, изглежд...
След двегодишно прекъсване вчера отново заработи най-големият и най-мощен ускорил на частици в света Големият адронен колайдер, предаде Ройтерс. Колай...
Най-мощният ускорител на частици в света - Големият адронен колайдер, заработи отново днес след двегодишно прекъсване, съобщи Европейската организация...
ЦЕРН отново ще пусне в експлоатация големия адронен колайдер. На пресконференция генералният директор на ЦЕРН Ролф-Дитер Хойер съобщи, че сега се извъ...
Посетители разпитват учените в Швейцария, гледаме тура и във Фейсбук Уникална виртуална разходка в подземните лаборатории на ЦЕРН ще направи днес пла...
Медиите трябва да формират интерес към науката и иновациите, казва Леандър Литов
ЦЕРН работи с български сървъри, стана ясно по време на последното посещение на генералния директор на организацията Ролф Хойер у нас. Фирмата, която...
Търсим 150 млн. евро, за да изградим център, който лекува рак с ускорител Българска фирма снабдява световноизвестната организация за ядрени изследван...
Световната мрежа е най-известният успех на физиците ЦЕРН празнува тази седмица юбилей. В понеделник организацията отбеляза 60 г. от създаването си, в...