Всичко за Церн

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Енергийната криза в Европа ще принуди ЦЕРН да спре Големия адронен колайдер 2 седмици по-рано от предвиденото

Енергийната криза в Европа ще принуди ЦЕРН да спре Големия адронен колайдер 2 седмици по-рано от предвиденото

Според предварително одобрените планове за експерименти в LHC спирането на най-важния ускорител на ЦЕРН трябваше да се осъществи на 13 декември

17 септември | 13:30
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Учителка на обучение в ЦЕРН

Учителка на обучение в ЦЕРН

Преподавателка от Разлог по химия и опазване на околната среда Елена Тумбева бе участник в Националната програма за квалификация на учители в ЦЕРН в ш...

10 август | 14:45
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Шефът на ЦЕРН идва у нас

Шефът на ЦЕРН идва у нас

Генералният директор на ЦЕРН Фабиола Джианоти ще пристигне в България през ноември. Тя ще посети страната ни по покана на вицепремиера и образователен...

29 юни | 17:20
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ЦЕРН търси стажанти

ЦЕРН търси стажанти

Студентите ще получават по 90 швейцарски франка на ден ЦЕРН обяви, че търси стажанти за лятната си студентска програма за работа по IT проекти. Одобр...

14 февруари | 21:15
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ЦЕРН работи с БГ компютри

ЦЕРН работи с БГ компютри

Търсим 150 млн. евро, за да изградим център, който лекува рак с ускорител Българска фирма снабдява световноизвестната организация за ядрени изследван...

13 октомври | 20:10
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В царството на Хигс бозона

В царството на Хигс бозона

Световната мрежа е най-известният успех на физиците ЦЕРН празнува тази седмица юбилей. В понеделник организацията отбеляза 60 г. от създаването си, в...

01 октомври | 5:45
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