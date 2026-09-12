Бюрхан Абазов, ДПС: Земеделците са пазители на околната среда
Въвеждането на различни ставки на ДДС изисква задълбочен анализ и консенсус
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Въвеждането на различни ставки на ДДС изисква задълбочен анализ и консенсус
Това заболяване от няколко години е в другите европейски страни, каза депутатът от ДПС
Според Бюрхан Абазов ако не се вземат извънредни мерки свиневъдството ни е обречено
Сериозен и нелечим е проблемът със свинете, твърди депутатът от ДПС Бюрхан Абазов
София. Заместник-министърът на земеделието и храните Бюрхан Абазов обсъди в МЗХ с над 40 представители на Работната група по прилагане на директните п...
София. Заместник-министърът на земеделието и храните Бюрхан Абазов обсъди в Министерство на земеделието и храните (МЗХ) с над 50 представители на Рабо...
Русе. Идеята ни е да преструктурираме "Напоителни системи" и да го разделим на две, като отделим двете дейности, които са несходни една с друга. Това...
София. Подготвят се промени в Закона за подпомагане на земеделските производители, с които ще бъде предотвратено изкуственото раздробяване на големите...
Ще искаме от Брюксел да разреши субсидии за тютюна и розата
Брюксел склонен за 15 000 евро на стопанство
Заместник-министър на земеделието от правителството на Симеон Сакскобургготски ще влезе и в новия кабинет. Бюрхан Абазов, който отговаряше за поземле...