Всичко за Бяло Море

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Само за 20 лева на Бяло море

Само за 20 лева на Бяло море

Столичани също пътуват за тен до южната ни съседка Туроператори масово предлагат еднодневна екскурзия с плаж в Гърция. В последните години от тази ус...

17 май | 10:55
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С 30 лева за ден на Бяло море

С 30 лева за ден на Бяло море

Благоевград. Плаж за ден на Бяло море. Тази услуга намира все повече почитатели сред хората в Пиринския край през лятото. Еднодневната екскурзия дава...

10 юни | 7:22
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