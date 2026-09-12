Буруджиева посочи пред "Стандарт" проблема на Петков и Василев
Продължаваме промяната ще трябва да отговорят на два въпроса много категорично, каза политологът
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Продължаваме промяната ще трябва да отговорят на два въпроса много категорично, каза политологът
Така смята Таня Буруджиева
това смята политологът Татяна Буруджиева
На протестите се е видяло, че има организирани групи, изразявали мафиотско присъствие
Тези които са пред телевизорите, трябва да са там, на площада
Сроковете са такива, че по-рано от февруари няма как да има избори
Разград. Татяна Буруджиева ще пита от парламентарната трибуна защо болните в Разград са оставени на гладна диета. "Не ми е известно медицинско лечен...
София. Ако се е стигнало до търсене на възможности да се намалят парите за България, само и само за да се докаже, че щом ГЕРБ не е на власт, нещата ст...
София. Либерализацията на режима за пушене не е крачка назад, каза депутатът от Коалиция за България Татяна Буруджиева в ефира на Нова ТВ. "Законът...