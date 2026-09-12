Всичко за Буквар

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Sms в буквара

Sms в буквара

Траки и фараони сменят хановете, БГ историята се качва в по-горен клас Първолаците ще учат що е стока и услуга, Ботев сменя Вазов по литература за ед...

05 ноември | 6:50
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Танев пуска по-малки класове

Танев пуска по-малки класове

Първият звънец ще удари днес навсякъде в страната. Общо 64 841 първолаци ще прекрачат за първи път прага на класната стая. За първи път тази година се...

15 септември | 5:05
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Метрото влиза в буквара

Метрото влиза в буквара

PISA променя тестовете, осмокласниците ще правят компютърни експерименти Софийското метро вече е част от букварчето на първолака. Догодина за първи п...

22 януари | 20:55
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