Буквар ни помага да купуваме риба
Разработен е както хартиен, така и онлайн вариант на наръчника
Следете всички новини, анализи и коментари за Буквар. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Разработен е както хартиен, така и онлайн вариант на наръчника
Няма да има нови буквари за първи клас тази есен, тъй като сроковете за отпечатването им са много кратки. Поради тази причина букварът остава старият....
Траки и фараони сменят хановете, БГ историята се качва в по-горен клас Първолаците ще учат що е стока и услуга, Ботев сменя Вазов по литература за ед...
Първият звънец ще удари днес навсякъде в страната. Общо 64 841 първолаци ще прекрачат за първи път прага на класната стая. За първи път тази година се...
PISA променя тестовете, осмокласниците ще правят компютърни експерименти Софийското метро вече е част от букварчето на първолака. Догодина за първи п...
Сливен. Уникален патриотичен буквар издаде местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към община Сливен....