Арестуваха кмет по сигнал
Кандидат за народен председател обяви крайна мярка
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Кандидат за народен председател обяви крайна мярка
С нови кестенови гори жителите на селото ще си осигурят добър поминък Гители на село Брежани и представители на Сдружение „Хора и традиции" направиха...
Бабите в симитлийското село Брежани се подготвиха подобаващо за шестия поред Фестивал на кестена и смаяха с гозбите си не само нашенци, но и гостите...
Бабите в симитлийското село Брежани се подготвиха подобаващо за шестия поред Фестивал на кестена. Те завъртяха вкусни гозби, за да почерпят гостите о...
Гърци и македонци ще опитат уникални гозби в с. Брежани Бабите в симитлийското село Брежани се подготвиха подобаващо за шестия поред Фестивал на кес...
Ансамбъл „Пирин" пее и танцува за гостите от страната и чужбина „Боне кастаня". Това ще чуят стотиците гости от страната, Македония и Гърция в симитл...
„Боне кастаня". Това ще чуят стотиците гости от страната, Македония и Гърция в симитлийското село Брежани на 17 октомври. Призивът, който означава „Ху...
Вкусните кестени отдавна носят славата на симитлийското село Брежани у нас. В последните години обаче път до селището бият много чужденци, сред които...
Жителите на село Брежани празнуваха заедно със стотици гости от община Симитли. В неделната вечер много хора изпълниха площада за празника на населено...
Евроселото в община Симитли почете свети Георги Жителите на симитлийското село Брежани направиха първа копка на църква, която ще носи името на свети...
Жителите на симитлийското село Брежани ще превърнат в зелен и чист оазис района край църквата „Свети Димитър". Местните хора в планинското селище стар...
Симитли. Свлекла се земна маса затрудни движението в понеделник сутринта към симитлийското село Брежани, което е в подножието на Пирин планина. Свлачи...
Благоевград. Трансграничен проект между България и Македония ще разработи нов интегриран културен туризъм. Целта е да се възроди общото културно насле...
Благоевград. По инициатива на кмета на община Симитли Апостол Апостолов и Сдружение „Хора и традиции" се организира работна среща - дискусия за опазва...
Благоевград. Вкусни гозби с печени и варени кестени ще опитат стотици гости от страната и Македония в симитлийското село Брежани. Петият поред празник...
Благоевград. Вкусни гозби с печени и варени кестени ще опитат стотици гости от страната и Македония в симитлийското село Брежани. Петият поред празник...
Вкусни гозби и кръшни хора напълниха душата на гости и домакини в Брежани
Благоевград. Празник на брежанския кестен ще се проведе днес в симитлийското село Брежани. На площада в планинското село ще се съберат стотици ценител...
Благоевград. Жители на симитлийското село Брежани ще разчитат на доходи от продажбата на кестени. През пролетта на следващата година те ще засадят огр...