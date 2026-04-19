Арестуваха кмет по сигнал

Кметът на Брежани Петьо Борисов е арестуван, потвърдиха за ИНФОМРЕЖА от ОДМВР-Благоевград.

Сигнал е подаден днес до МВР с информация, че Борисов е заплашвал членове на секция.

На пресконференция, дадена от председателя на Районната избирателна комисия в Благоевград, стана ясно, че сигнал има и в самата Комисия.

Мартин Бусаров поясни, че при доказани престъпления РИК ще препрати сигналите към прокуратурата.

Кандидат за народен представител също присъства на изявлението на Бусаров и обяви, че ще иска касиране на вота в община Симитли.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com