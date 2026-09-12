Историческо признание за преподавателите в УХТ
УХТ ще бъде третият университет в света, предлагащ програма съм сертификат от OIV
Следете всички новини, анализи и коментари за Бранимир Ботев. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
УХТ ще бъде третият университет в света, предлагащ програма съм сертификат от OIV
Институциите не подготвиха приемането на еврото, заяви Бранимир Ботев
Европа още няма рецепта за справяне с инфлацията, тя ще расте
Капанът - меморандумът действа 2 години след прекратяването
Политиците ни гледат само през ключалката на собствените си интереси
35-те евро на седалка за чартърите така и не тръгнаха, каза Бранимир Ботев
Тежки удари за летища, хотелиери, строители и хранителния бранш прогнозира Бранимир Ботев
Поредна добра новина за сериозно спонсорство зарадва феновете на футболния отбор "Левски" на първия пролетен ден от годината. Сините са получили предл...
Това отворено писмо на Обединени спортни клубове "Левски" е отговор на публикуваната от еколога и зелен активист Стефан Аврамов позиция, в която той н...
Конкурентите ни биха се радвали, ако не развиваме ски туризъм За да се възползваме от капацитета си, трябва да се погрижим за инфраструктурата, казва...
Новият член на Надзорния съвет ритал като дете във футболния клуб на народа Роден съм и ще доживея живота си като левскар. Това пише Бранимир Ботев в...
БТК с дял в клуба, даряват още акции на Сектор "Б" "Левски" е най-значимата спортна марка в България, отчетоха "сините", които проведоха Общо събрани...
Новият член на Надзорния съвет на "Левски" Бранимир Ботев каза първи думи пред акционерите на клуба по време на Общото събрание, което се провежда в Н...
Бранимир Ботев влиза в Надзорния съвет на "Левски" на мястото на бившия вече собственик на клуба Тодор Батков. Това стана официално днес по време на О...
- Г-н Ботев, вие бяхте зам.-министър на икономиката, а освен това сте роден в Карлово. Как бихте коментирали проблемите около ВМЗ? - За хората от ра...
София. Бранимир Ботев е освободен от длъжността заместник-министър на туризма, съобщи Нова тв и уточни, че на негово място е назначена Ирена Георгиева...
София. Премиерът Бойко Борисов назначи Бранимир Ботев за заместник-министър на туризма, съобщиха от правителствената информационна служба. Бранимир Б...
София. Зам.-министърът на туризма Бранимир Ботев е освободен от поста си, научи "Стандарт". Заповедта му за уволнение вече е подписана. В понеделник с...
София. Един от най-влиятелните световни бизнес журналисти Ричард Куест ще посети страната ни догодина по покана на зам.-министъра на икономиката и ене...
Лицето на CNN и говорител на Световния икономически форум в Давос Ричард Куест и шефове на международната медия бяха на специална визита и разговори с...