Всичко за Бранимир Ботев

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"Левски" с нов спонсор

"Левски" с нов спонсор

Поредна добра новина за сериозно спонсорство зарадва феновете на футболния отбор "Левски" на първия пролетен ден от годината. Сините са получили предл...

21 март | 13:35
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Левски е идеал за Ботев

Левски е идеал за Ботев

Новият член на Надзорния съвет ритал като дете във футболния клуб на народа Роден съм и ще доживея живота си като левскар. Това пише Бранимир Ботев в...

26 ноември | 21:30
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