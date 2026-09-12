Топ юрист разкри тайния план на Радев. Спряха голяма беля
Радев два пъти е казвал, че референдум за еврото е противоконституционен, заяви Радомир Чолаков
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Радев два пъти е казвал, че референдум за еврото е противоконституционен, заяви Радомир Чолаков
Общинският съвет в Монтана не можа да събере 17 гласа, с които депутатът за трети мандат от района доц. Борислав Великов да бъде удостоен със званието...
Депутатите от Реформаторския блок Вили Лилков и Борислав Великов разнасят аптечки из селата на Северозапада. Те се движат с лекотоварен бус и лично в...
Депутатът от реформаторския блок доц. Борислав Великов, избран от монтанския район, поставя условия на правителството, съобщиха от офиса на партията м...
Депутатите от Реформаторски блок (РБ) проф. Вили Лилков и доц. Борислав Великов и заместник-министърът на регионалното развитие Иван Аспаухов представ...
Депутатът от Реформаторския блок доц. Борислав Великов бе избран за председател на партия Българска нова демокрация, съобщиха от офиса му в Монтана. П...
Монтана. Има напрежение в реформаторския блок, но разцепление няма, съобщи в Монтана депутатът от групата на блока Борислав Великов. Не успяхме да при...
Борислав Великов Ако бъда утвърден като водач в Монтана по желание на местните сили извън ГЕРБ, това, което мога да обещая, е моят опит през годините...
Монтана. Бившият председател на Народното събрание доц. Борислав Великов е дарил за 10 години 100 000 лв. лични средства на деца, съобщи самият той в...
Монтана. Партия Лидер агитира с нови работни места и само през месеца на предизборната си кампания откри 500. Това съобщи водачът на листата на партия...
Ексшефът на парламента лично докара цепениците на столетника