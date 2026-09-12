Нов Ковид! Необичаен симптом
Пронизва в гърлото сякаш преглъщаш стъкло
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Пронизва в гърлото сякаш преглъщаш стъкло
Болките в гърба, напрежението във врата и мускулната умора са сред най-честите оплаквания
Какво е новото плашещо превъплъщение
Коялипу се готви на облекчен режим
Тя причини сияния над Северните полярни региони
Със захлаждането на времето повечето хипертоници откриват, че кръвното им се покачва
Някои причини за възникването й, на които дори не обръщаме внимание, са неправилна стойка и стрес
Китaйcкитe лeкaри твърдят, чe зaбoлявaниятa нa кocтитe и cтaвитe възниквaт, зaщoтo чoвeк нe зaдържa дoбрa ocaнкa
За първи път американски учени обясниха причините за болки в ставите
Силни болки в гърба са причината Тед Лигети преждевременно да сложи край на кариерата си
Има възпален нерв на крака
Роджър похвали нашето момче, изпитва болки във врата
Болки в рамото тормозиха Димитров при 5:7, 4:6 от номер 405 в света
Болки в рамото са причината Димитров да не играе
Жените да не носят тежки чанти, а децата да не пишат с часове смс-и, защото изкривяват шията, казва суданският лекар Д-р Уаел Мохамед Али е роден на...
Имате ли силни болки във врата, в гърба или в кръста? Страдате ли от сколиоза, заболяване, от което страдат 20 на сто от хората в напреднала възраст?...
Спорт, спа процедури и ароматерапия докарват слънчево настроение Ако дъждът е развалил почивката ви на море в детството, ставате зависим от метеопром...
Ненад Костадинов чува страшна диагноза в началото на творческия си и жизнен път. Преди около три месеца започва да изпитва болки в корема. Лекарите му...
София. Постоянни необясними болки в тялото, стрес и изтощение без видима причина – обяснението може да не е просто „пролетна умора" или самовнушение....