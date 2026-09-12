Мегазвезда на спорта заприлича на бездомник
Защо се стигна до тази ситуация
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Защо се стигна до тази ситуация
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Искаме работа, но как да отидеш на интервю некъпан, питат хората без покрив Свикнали сме те да бъдат подробност от пейзажа, която лесно се пренебрегв...
Ричард Гиър публикува своя снимка като клошар по улиците на Ню Йорк. Актьорът искал да се дегизира като бездомник, за да види какво ще е отношението н...
Скандално видео показа полицейска гавра с безпомощен мъж в столицата. „Случката се разиграва на 06.09.2015 около 4:30 сутринта. Петима полицаи, на те...
Единственият бездомник в Смолян получи фургон. Росен, който от години живее под моста близо до болницата в града, вече няма да спи върху палети, съобщ...
Психар откри стрелба и пусна лютив газ в киносалон недалеч от град Нешвил, щата Тенеси, и бе застрелян от полицията. Трима души пострадаха от газа, а...
Звездата на световния футбол и испанския гранд "Реал" (Мадрид) Кристиано Роналдо се дегизира като бездомник и излезе по улиците на Мадрид. Пълното вид...
Жестока свада за 6 лева завърши с един труп в Карнобат. Трагедията се разигра малко след полунощ в неделя. Двама бездомници се биха до смърт, след спо...
Бургас. Бездомник почина близо до училище в бургаския комплекс "Славейков". Инцидентът е станал в понеделник на обяд пред очите на няколко минувачи, с...
Боксьорът Елиът Сеймур, който се би в демонстративен мач с холивудската звезда Мики Рурк, е бездомник и е загубил умишлено срещата, твърди "Дейли мейл...
Започнаха изборите за ЕП във Великобритания и Холандия Кандидат за кмет от британската Партия на независимостта на Найджъл Фараж, известен с реторика...
Будапеща. Бездомник в Унгария е спечелил най-големият джакпот досега в страната и възнамерява да го даде за благотворителни цели. През септември м...
Благоевград. Бездомник издъхна в паянтова барака в района на старата печатница в Благоевград. Сигнал за открития труп на мъжа е подаден в сряда около...