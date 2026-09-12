Всичко за Бездомник

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Да живееш в дом от картони

Да живееш в дом от картони

Искаме работа, но как да отидеш на интервю некъпан, питат хората без покрив Свикнали сме те да бъдат подробност от пейзажа, която лесно се пренебрегв...

24 октомври | 7:10
0 коментара
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Ричард Гиър стана бездомник

Ричард Гиър стана бездомник

Ричард Гиър публикува своя снимка като клошар по улиците на Ню Йорк. Актьорът искал да се дегизира като бездомник, за да види какво ще е отношението н...

10 октомври | 21:05
0 коментара
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Мики Рурк се бил с бездомник

Мики Рурк се бил с бездомник

Боксьорът Елиът Сеймур, който се би в демонстративен мач с холивудската звезда Мики Рурк, е бездомник и е загубил умишлено срещата, твърди "Дейли мейл...

01 декември | 18:41
0 коментара
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Откриха мъртъв бездомник

Откриха мъртъв бездомник

Благоевград. Бездомник издъхна в паянтова барака в района на старата печатница в Благоевград. Сигнал за открития труп на мъжа е подаден в сряда около...

12 декември | 11:35
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