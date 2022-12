Британският премиер се издъни! Как се говори с бездомник

Британският премиер Риши Сунак бе остро критикуван, че изглежда не разбира обикновените хора, тъй като попита бездомник на благотворителна акция дали "работи в бизнеса" и дали иска да работи във финансовата индустрия, предаде Ройтерс.

Сунак, който e бивш банкер от "Голдман Сакс" (Goldman Sachs) и е един от най-богатите хора във Великобритания, сервирал закуска в приют за бездомни в Лондон в петък, когато започнал да разговаря с мъж, който се представил като Дийн.

"Работите ли в сферата на бизнеса?", попитал премиерът мъжа в един момент по време на разговора, докато му подавал чиния с наденички, тост и яйца.

"Не, аз съм бездомник. Всъщност аз съм бездомник", отговорил мъжът.

SUNAK: Do you work in business.

DEAN: No, I’m homeless. I’m a homeless person

SUNAK: Is banking or finance something you’d like to get into?

DEAN: I’d just like to get through Christmas Excruciating!

Анджела Рейнър, заместник-председател на опозиционната Лейбъристка партия, публикува в "Туитър" клип с кадри от случилото се и го нарече "мъчителен" за гледане.

Сунак пое властта през октомври и стана най-богатият обитател на "Даунинг стрийт" номер 10 в момент, когато страната се бори с криза на разходите за живот.

Неловката му размяна на реплики с бездомника започнала, когато мъжът попитал Сунак дали "разрешава проблемите на икономиката".

Когато след това бездомникът казал, че се интересува от бизнес и финанси, Сунак отговорил, че и той е работил в сферата на финансите, преди да попита: "Това дали е нещо, с което бихте искали да се занимавате?".

"Да, не бих имал нищо против", отговорил Дийн. "Но първо искам да изкарам Коледа", добавил мъжът.