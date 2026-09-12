Мъглата не спря младите таланти на олимпийския фестивал в Чепеларе
Троян и Сапарева баня с най-много медали в биатлона
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Троян и Сапарева баня с най-много медали в биатлона
Белчо Горанов получи диплома за „Почетен доктор“ на Националния държавен университет за физическа култура, спорт и здраве „П. Ф. Лесгафт“ в Санкт Пете...
Генералният секретар на БОК Белчо Горанов поздрави всички ученици
ХК Асти 91 взе титлата при мъжете, а ХК Люлин София е №1
Българката спечели титлата от индивидуалната световна купа по борба
Генсекът на олимпийския комитет награди №1 в конкурса на тема "Борба"
Над 100 участника се събраха на стрелбището в Долни Дъбник
Белчо Горанов отличи призьорки по борба в Баку
България има 17 медала преди последния ден на игрите в Минск
Генсекът на БОК връчи отличията на тежките самбисти
Всички са се подготвили старателно за вторите Европейски игри, категоричен е генералния секретар на БОК
Техническият директор на UWW Дега Нямке с приветствие към участниците
Над 120 участници участват в мероприятието
Генералният секретар на БОК с медал за заслуги към елитната гимназия
Генералният секретар на БОК Белчо Горанов бе награден с почетен златен медал от Българската федерация по борба за приноса му в организацията на Eвропе...
Генералният секретар на Българския олимпийски комитет (БОК) Белчо Горанов (на снимката) откри днес първата национална конференция на тема "Олимпийско...
Генералният секретар на БОК и водач българската делегация в Лилехамер Белчо Горанов даде интервю за "Стандарт нюз" на старта на зимните олимпийски мла...
С екипи в преобладаващо зелено и червено ще бъдат облечени българските спортисти на започващите следващия петък в Лилехамер Втори Зимни олимпийски мла...
Генералният секретар на БОК Белчо Горанов прие днес в сградата на БОК Жоао Жилберто Ваз, генерален почетенконсул на Република България в Бразилия. Д...
Генералният секретар на БОК Белчо Горанов е член на специално създадената комисия, която разследва допинг скандала с щангистите. Пред "Стандарт нюз" т...