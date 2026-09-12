Казанлък отбеляза 189 години от рождението на Васил Левски
Поклон пред Апостола!
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Поклон пред Апостола!
Официално обявяват новото име на летището в София
Васил Левски е вечният критерий на поколения българи от Освобождението до днес
Честването ще започне в 11:00 часа при паметника му в Приморски парк
В цялата страна отбелязват годишнината, президентът - в Карлово, премиерът - в София
Веднага след скандалното изказване на Георги Коритаров социалната мрежа закипя от възмущение
Стотици старозагорци дойдоха пред паметника на Васил Левски, за да изразят преклонението си пред паметта и подвига на Апостола на свободата по повод 1...
За тържеството бяха дошли бивши възпитаници на училището и родители на осмокласниците
Днес се навършват 179 години от рождението на Апостола. Да се пише за него е и лесно, и трудно. Лесно, защото духът му живее във всеки един от нас. И...
Уникални снимки на съратници на Апостола ще бъдат показани от Общобългарския комитет "Васил Левски". Те са подарък от известния колекционер Румен Мано...
Стотици кърджалийци се преклониха пред паметта на Васил Левски. Тържественият ритуал по повод 143 -тата годишнина от гибелта на Апостола откриха млади...
В знак на признателност към делото и паметта на Васил Левски ученици и учители от Основно училище „Никола Парапунов" в Разлог организираха поетична ве...
Съдебният процес срещу великия революционер оживява във Военна академия Показват кичур от къдриците, камата и дяконския му пояс. Отварят изложбата за...
Деца от Перник повтарят клетвата на Апостола Левски с ръка върху истински кама, револвер и Евангелие. Това е час от уроците по родолюбие, които органи...
Какъв е съвременният политически и социален прочит на идеите на Васил Левски? В навечерието на 143-тата годишнина от смъртта на Апостола потърсихме за...
На 19 февруари, когато ще бъде отбелязана 143-тата годишнина от смъртта на Васил Левски, Националният военноисторически музей (НВИМ) ще възкреси споме...
Шестокласниците от Основно училище „Св. Иван Рилски" в Перник ще застанат на тържествен пост пред Васил Левски в петък, когато се навършват 143 го...
Картината на Марин Устагенов "Създаване на таен революционен комитет в Софийско" не е показвана досега
С тържествен ритуал по поднасяне на венци и цветя благоевградската общественост отбеляза 178 години от рождението на Васил Левски. Събитието се със...
С тържествен ритуал по поднасяне на венци и цветя благоевградската общественост отбеляза 178 години от рождението на Васил Левски. Събитието се състоя...