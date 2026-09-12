Митрополит Антоний с призив към миряните
С огромна мъка ще изпратим патриарх Неофит, ще бъде винаги в молитвите ни
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С огромна мъка ще изпратим патриарх Неофит, ще бъде винаги в молитвите ни
Лекарите се грижат за неговото възстановяване
Тази година кабинетът подпомогна и ремонта на Софийската духовна семинария „Св. Иван Рилски“ с 1,3 млн. лв.
Вежди Рашидов подари на митрополит Антоний книгата „Вежди“ с автограф
Показахме, че можем да се обединим в такива трудни моменти на изпитания
Църковнослужителите ще бъдат оборудвани с маски и ръкавици
Живеем в либерален свят, в който като чели всичко е позволено, сподели митрополитът
Западният ни митрополит Антоний събра всички свещеници от своята епархия в Рим. Поводът бе редовната годишна свещеническа конференция и отбелязването...
София. На 17 януари почитаме Св. Антоний. Денят е познат като Антоновден и е посветен на доброто здраве. В народните представи живеят двама братя близ...
София. Църковни лични карти ще издаде на всичките 31 български духовници в Европа новият митрополит Антоний, съобщи той за "Стандарт". Пластичните та...
Царят и бившият митрополит уважиха празника в Берлин