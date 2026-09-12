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Антоний събра свещеници в Рим

Антоний събра свещеници в Рим

Западният ни митрополит Антоний събра всички свещеници от своята епархия в Рим. Поводът бе редовната годишна свещеническа конференция и отбелязването...

20 януари | 19:20
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