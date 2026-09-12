Лудогорец освобождава треньора
Антони Здравков ще си ходи след загубата от Черно море
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Антони Здравков ще си ходи след загубата от Черно море
Трябваше да вкараме, разочарован е треньорът на Лудогорец
Треньорът призна, че "орлите" има още доста да работят
Наставникът и играчите са готови за срещата с Дунав
Той разкри, че ще се разделят с играчи само при високи оферти
Селекционерът на младежкия национален отбор Антони Здравков откри спортен комплекс в детска градина в ж.к.„Люлин". Децата от ОДЗ №64 „Първи юни" вече...
Коматево. Антони Здравков си тръгва от "Левски". Това разкри новият помощник треньор при "сините" Ангел Славков след загубата с 0:2 от "Ботев" Пловдив...
София. Наставникът на "Левски" Антони Здравков няма да говори пред медиите преди Вечното дерби срещу ЦСКА през уикенда. Това става ясно от публикувана...
София. Старши треньорът на "Левски" Антони Здравков остана разочарован след поражението с 0:1 от ЦСКА, като добави, че проблемът е бил в много пропуск...
Здравков готви сам тима за вечното дерби
София. Футболният отбор "Левски" остава само с един треньор и това е старши треньорът Антони Здравков, съобщиха от ръководството на клуба. Помощн...
Паралимни. Старши треньорът на "Левски" Антони Здравков коментира впечатленията си от контролната среща с руския Мордовия, в която „сините" загубиха с...
София. Представителният тим на "Левски" замина за Кипър с група от 26 футболисти, сред които и новото попълнение Валери Божинов. Тимът ще проведе втор...
София. Старши треньорът на "Левски" Антони Здравко заяви, че се надява "сините" да спечелят трофей до 6 месеца, като добави, че Купата на България е н...
София. Наставникът на "Левски" Антони Здравков бе доволен след отстраняването на ЦСКА от турнира за Купата на България. „Очаквахме да победим. При вс...
Много хора твърдяха, че трябва да обуем памперси, но бяхме без такива, отсече треньорът на "Левски" Антони Здравков след успеха с 1:0 над Лудогорец. "...
София. Кевин Бру ще замести наказания Владимир Гаджев в състава на "Левски" за двубоя от 19-ия кръг на А група срещу Черно море. Това обяви на брифинг...
София. Старши треньорът на "Левски" Антони Здравков говори днес пред представителите на медиите на брифинг преди двубоя от осминафиналите на турнира з...
София. Старши треньорът на "Левски" Антони Здравко остана доволен след успеха с 4:1 над Пирин Гоце Делчев в мача от 16-ия кръг на А група. "Доволен с...
София. Треньорът на "Левски Антони Здравков заяви, че не иска футболистите да му се усмихват, а да показват добра игра. И за пример даде Кристовао Рам...