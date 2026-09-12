Всичко за Антони Здравков

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Последни новини Спорт
Здравков: Очаквах да победим

Здравков: Очаквах да победим

София. Наставникът на "Левски" Антони Здравков бе доволен след отстраняването на ЦСКА от турнира за Купата на България. „Очаквахме да победим. При вс...

19 декември | 19:30
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Сухия: Бяхме без памперси

Сухия: Бяхме без памперси

Много хора твърдяха, че трябва да обуем памперси, но бяхме без такива, отсече треньорът на "Левски" Антони Здравков след успеха с 1:0 над Лудогорец. "...

07 декември | 18:36
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