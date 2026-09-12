Вежди Рашидов с уникално дарение за бъдещия музей на БАН
Дарителският жест на Рашидов бе посрещнат с благодарност от колегите му
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Дарителският жест на Рашидов бе посрещнат с благодарност от колегите му
Опелото е в храма "Св. София"
Авторът на "Време разделно" се очертава като един от най-силните кандидати
На 92 години е починал големият български писател и общественик акад. Антон Дончев
Ние приказваме зле, студено, без сърце, възмущава се писателят
Вежди Рашидов връчи отличието на академика
Рашидов ще присъства на специалната творческа вечер за 90-годишнината на Дончев
В него няма нито една поправка
Академикът посреща 90 с нова редакция на "Пробуждане"
Получава почетния плакет на вицепрезидента
Портретът ще бъде истинска изненада за рождения ден на Антон Дончев
Писателят и шефката на Класическата гимназия са първите носители на приза, учреден от Народния театър
Доган остава енигма на времето, Божков пази в тайна формулата на успеха си
Той познава терена, за който и върху който воюва, казва големият писател за кандидата на патриотичната коалиция за кмет на Пловдив
Левски е линията, летвата която дава отговор на въпроса: Какви висоти може да постигне българина...Как е възможно един народ да се закрепи и да остане...
Ученици от 30 училища в София получиха вчера 1400 това от книгата на акад. Антон Дончев „Странният рицар на свещената книга", отпечатана с марката на...
Улучиха с назначението, той гори в работата, каза акад. Антон Дончев Новият председател на парламентарната комисия по култура ще е най-вероятно Славч...
Да бъдеш на вечеря с Антон Дончев е все едно да прелетиш през времето и пространството. Докосваш се до цялата Вселена, връщаш се векове и хилядолетия...
На Световния ден на книгата и авторското право министърът на околната среда и водите Ивелина Василева бе гост на премиерата на новата книга на именити...
Борбата не е между исляма и християнството. Борбата е за човешките души и тя не е от днес. Това заяви големият български писател Антон Дончев по време...