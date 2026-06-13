Кой ще оглави комисията срещу корупцията? Кандидатите са четирима
Най-големият в борбата на държавата срещу корупцията се сменя на всеки две години
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Най-големият в борбата на държавата срещу корупцията се сменя на всеки две години
Искането за отстраняването му беше подписано от парламентарните групи на ПП-ДБ, "Възраждане" и независимите депутати от разпадналата се група на "Вели...
Необходимо е увеличаване капацитета на българските институции в борбата с трансграничната престъпност във финансовата сфера
Приехме най-добрия вариант на антикорупционния закон, каза депутатът от ДПС
Паралелно с това ще бъде създадена и работна група
Има диверсификация и никой не може да извива ръцете на демократичния свят
Предвижда се организирането и реализирането на стажантски програми за студенти от УНСС
Министърът на правосъдието Цецка Цачева е информирала за проект на директива, въвеждаща за тристепенна система за подаване на сигнали за нарушения - з...
Това обяви главният прокурор Сотир Цацаров...
Още арести ще има по подобие на този на шефа на ДАИ и висшите чиновници от инспекцията. Това даде да се разбере премиерът Бойко Борисов в предаването...
В цялата страна Движение България на гражданите стартира подписка "Антикорупция", като целта е да се съберат 110 хил. подписа - по 1000 за всеки един...
Гражданите, които са подали сигнали за корупция, ще получават парични награди. Премията ще е в кърпа вързана само ако тяхната информация доведе до осъ...