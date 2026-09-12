Бивш министър посочи 4 сценария за Украйна
Ангел Найденов обсъди срещата на върха на НАТО в Истанбул
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Ангел Найденов обсъди срещата на върха на НАТО в Истанбул
Ангел Найденов с бомба а конгреса на БСП
Говори Ангел Найденов
Говори Ангел Найденов
Той съобщи за решението си във Фесбук
След заседанието на конгреса на левицата
Руската атака вероятно е един вид отмъщение за обръщението на Зеленски на срещата на Г-20
Найденов избрал за кумове Весела Лечева и Сотир Ушев 5 години след годежа си Мая Манолова успя да каже "да" на половинката си Ангел Найденов. Двамата...
„БСП настоява за много бърз анализ и оценка на последиците за България след референдума във Великобритания. Настояваме и за план за действие, в който...
Турция пряко нарушава на споразумението с ЕС и това е дълбоко неприемливо, заяви депутатът и бивш военен министър Ангел Найденов „БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ н...
Бившият военен министър Ангел Найденов пресметна разходите за защитното съоръжение по българо-гръцката граница. "Оградата с Турция струва милион на ли...
Българската армия по границата трябва да е въоръжена и под ръководството на МО. Това заяви пред бТВ заместник-председателят на ПГ на БСП Лява България...
„Убеден съм в ползата от защитното съоръжение на границата и след първата вълна на негативно отношение, включително и от нашите европейски партньори,...
Орлин Горанов подари на Мая "Светът е за двама" по заръка на дъщеря й
Новоназначената управителка на военното дружество "Снабдяване и търговия - МО" Росица Русева, близка до БЗНС и Реформаторския блок, е осигурила на час...
Парламентарната група на БСП няма да подкрепи оставките в МВР и избора на Румяна Бъчварова за вътрешен министър. Това обяви на пресконференция в...
Депутатът от БСП Мая Манолова разкри пред bTV как е свалила колегата си Ангел Найденов. Фурията от Кюстендил била в жълто-бяла рокля с голямо деколте....
Варна. "За разлика от други изразени мнения, аз мисля, че високомерието и изолацията на БСП са вредни. Партията не трябва да изключва АБВ като възможе...
Пълен цикъл отчет и избори, конгрес за ново ръководство през пролетта на 2015-та и курс към АБВ. Така в резюме описаха настроенията в партията членове...
София. Националният съвет на БСП освободи Димитър Дъбов, Ангел Найденов и Евгени Узунов от Изпълнителното бюро. Найденов обаче остава заместник-предсе...