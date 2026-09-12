Кое убива Андрей Баташов. Разкриха голямата драма
Знаков наш певец също помага много на актьора
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Знаков наш певец също помага много на актьора
Така и не можеше да преживее сина си
Твърди се, че Боряна излиза със Станимир Гъмов
Младият талант получи отличието "Андрей Баташов" за християнски добродетели
Великият приор Румен Ралчев връчи статуетката на името на Андрей Баташов
Единственият аристократ на БГ арта си отиде от полиорганна недостатъчност
Приятели почетоха Баташов в „199“
Документалният филм "С глава в стената" е посветен на несъстоялия се земен юбилей Изключителният актьор трябваше да навърши 50, но падна в дуела с по...
Борис Мисирков и Георги Богданов извадиха 84 портрета, снимани през последните 20 години
Александър Митрев, Божидар Попчев, Иво Тончев и Стефан Спасов играят култовия спектакъл на Андрей по музика на Лечев
Топактьорът, който си отиде преди три години, оживява в снимки от сцената и извън нея
София. Трийсет мига от живота на талантливия Андрей Баташов са подредени в Клуба на фоторепортера, в подлеза на Министерския съвет в София. Фотосите...