Всичко за Андрей Баташов

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"Ритъм" за Баташов

"Ритъм" за Баташов

Александър Митрев, Божидар Попчев, Иво Тончев и Стефан Спасов играят култовия спектакъл на Андрей по музика на Лечев

30 ноември | 20:30
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