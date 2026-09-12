Ало-измамниците хванати! Разкриха нова схема
Действията са проведени на 22 и 23 август на територията на гр. Солун, Гърция и гр. Ветово, Русенско
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Действията са проведени на 22 и 23 август на територията на гр. Солун, Гърция и гр. Ветово, Русенско
Това не е маловажен проблем
На територията на града се провежда специализирана полицейска операция
При акцията се претърсват 10 адреса, а вече има и арестувани
Казанлъчанка била заблудена, че дъщеря ѝ лежала болна от свински грип в болница в Гърция и трябва да предостави спешно пари за закупуване на ваксина
В Наказателния кодекс трябва да се въведат квалифицирани текстове за телефонни измами, за да се отчете реалната обществена опасност на тези престъплен...
Пореден удар на телефонната мафия разследва полицията в Сандански. Сигнал за измама е получен в понеделник от 83-годишна баба от курортния град. Жена...
Ало-измамници работят по нова схема- лъжат клиенти на "Овергаз". Това сигнализира наша читателка, която искали да измамят именно по този начин. "Оба...
От началото на 2015 г. до края на ноември 843-ма души са станали жертви на телефонни измами. Статистиката обаче вероятно не е пълна, защото някои хора...
Два успешни удара направиха телефонни измамници в Пиринския край. Те „усвоиха" по престъпната си схема 4120 лева от две свои жертви. Миналия петък към...
Двама жители на добричкото село Крушари - З.С. на 22 г. и О.С. на 20 г., са задържани от служители на Първо полицейско управление в момент на извършва...
Пернишки криминалисти хванаха муле на ало-измамници и разплитат схема за телефонни измами. Белезниците щракнаха за 38-годишен столичанин, известен с...
Добрич. Две възрастни жени от добрички села - Ловчанци и Курково са станали жертви на телефонни измамници, съобщиха от полицията. Сигналите и за двата...
Стара Загора. „Ало"-измамниците отново се появиха в Старозагорско. „Три опити за телефонни измами са били регистрирани само в последните 24 часа", съо...
Бургас. Ало-измамниците, които ужилиха няколко бургаски пенсионерки по новата вафлена схема, вече са в ареста. Димитър Борисов и Георги Ангелов са спи...
Наложени са им 72-часова мярка „задържане под стража“
Благоевград. Телефонни измамници атакуваха отново Пиринския край във вторник. Около 14:35 часа непознат мъж измамил 77-годишна жена от Благоевград. То...
Враца. Баба от врачанското село Баурене брои рекордните 10 бона на „ало"-измамници, съобщиха от полицията. Час след полунощ на 2 юни 70-годишната жен...