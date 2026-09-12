Трима в битка за шеф на "Александровска"
Бившият директор проф. Борис Богов се кандидатира отново
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Бившият директор проф. Борис Богов се кандидатира отново
Финансовото състояние от 7 години се влошава, каза д-р Димитър Петров
Починал е д-р Калоян Куков - клиничен психолог в Клиниката по психиатрия
Ситуацията в последните месеци е тежка и остава такава дори и сега
Мерките не са толкова стриктни, но въпреки това не се спазват, казва шефът на болницата
В момента ситуацията изглежда контролируема, казва Костадин Ангелов
Никой не бива да бъде изоставян в най-тежките моменти. Никое добро не е напразно, написа в мрежата Радослава Ненова
Примата направи подаръци на лекари и сестри в болницата
Личната подкрепа на народния представител от ДПС е близо 400 000 лв.
Той предостави на лечебното заведение 150 000 лв. за закупуване на медицинска техника и дихателни апарати
Деветте болници в карето около "Александровска" вече са под една административна шапка. Във вторник директорите им подписаха споразумение за създаване...
София. Всичките три бъбречни трансплантации, направени в Александровска болница през последните 10 дни, са успешни. Бъбреци получиха двама мъже на 35...