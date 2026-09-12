Тайни тунели крият съкровища в скалите на Аладжа манастир
"Варненската огърлица" привлича туристи със старини от най-древни времена
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"Варненската огърлица" привлича туристи със старини от най-древни времена
Легенди за съкровища и Рим папа привличат туристи Един от най-посещаваните обекти по родното Черноморие - Аладжа манастир край Варна, е затворен. На...
От 1997 г. не е отпуснат и лев, община Варна го иска под крилото си "Благодаря на в. "Стандарт", че включи Аладжа манастир в "Чудесата на България"...
Победителите във всички категории, техните подгласници, гости и организатори в обща снимка след успешния край на кампанията
Алпинисти спасяват сезона за една от най-посещаваните културно-исторически забележителности по българското Черноморие – Аладжа манастир, като къртят о...
Млад мъж на 21 години от Русе е в изключително тежко състояние след падане от 15 метра височина в местността „Аладжа манастир", намираща се в Прирoден...
Абало разпитва за Аладжа манастир и Плиска Страхотно. Браво за Чудесата. Това възкликна героят на "Лудогорец" Дани Абало, който накара цяла България...
Варна. Новата интерактивна мултимедийна експозиция "Аладжа манастир – история, легенди и загадки" ще бъде открита във вторник в сградата на музейния к...