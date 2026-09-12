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Лудогорец: Браво за Чудесата!

Лудогорец: Браво за Чудесата!

Абало разпитва за Аладжа манастир и Плиска Страхотно. Браво за Чудесата. Това възкликна героят на "Лудогорец" Дани Абало, който накара цяла България...

18 септември | 5:50
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