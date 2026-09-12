Министър с неприятна новина за заплатите
Борислав Гуцанов коментира и идеята за вдигане на размера на осигурителните вноски
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Борислав Гуцанов коментира и идеята за вдигане на размера на осигурителните вноски
Докладът на Терзиев не влиза в дневния ред
Какво да направите, за да избегнете конфузната ситуация
Тя бе гласувана с 19 гласа "за"
ЗДа първи път вдигат вдовишките добавки
Актуализираха националния план
Пенсиите от НОИ се индексират веднъж годишно по т.нар. швейцарско правило
Сред актуализациите са възможността за комуникация с чатбота на множество езици
Toва ще се случи в бъдещата версия на Windows
Страната ще завърши годината с около 17-18 процента кумулативна годишна инфлация
Актуализация на бюджета е невъзможно да бъде разработена, каза Росица Велкова
По думите му още септември 2021 г. е поставил въпроса за повишаващата се инфлация
300 млн. за фермерите, 100 млн. за общините, гласуваха депутатите
Заложените приходи, помощи и дарения са със 760 млн. лв повече от предложените от правителството
Предвидено е поемане на нов държавен дълг от 3 млрд. лв.
Предвижда се ръст на здравноосигурителните приходи в общ размер на 111 800 000 лв. от трансфери за здравното осигуряване
Той настоя да не се пришпорва Изборният кодекс, както обикновено се случва
Парите на възрастните трябва да се вдигнат с 10% и да се запази добавката от 60 лева
БСП застава единна пред предизвикателствата на управлението, заяви тя
Актуализацията на бюджета е абсолютно ненужна