Халил Летифов: Задачата на ДПС е да постигне целите, които стоят пред цяла България
Зам.-председателят на ДПС беше сред гостите на 11-ата редовна отчетно-изборна областна конференция на движението в Разград
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Зам.-председателят на ДПС беше сред гостите на 11-ата редовна отчетно-изборна областна конференция на движението в Разград
Българското правосъдие оправда нашия колега Делян Пеевски, каза зам.-шефът на ДПС
В постоянна връзка сме в изселническите организации и кризисния щаб в Турция
Според Ахмед Ахмедов пострадалите се нуждаят от храни - варива, консерви, бебешки пюрета
Полицейски служители накърняват достойнството на уязвима група българи
България има нужда от нови хоризонти, заяви заместник-председателят на Движението
С кандидатурата за президент ДПС иска явно да участва във властта, категоричен е зам.-председателят на партията
Това е по-правмилният и икономичен вариант
От 7 г. настояваме за диалог за ускорено икономическо развитие на страната, казва Ахмед Ахмедов
Зам.-председателят на Движението коментира визитата в Турция
Изправяме образовани и доказали се младежи срещу динозаврите в политиката, казва зам.-председателят на ДПС
Нападателят на Дунав ще рита на "Армията" от пролетта
На въпрос доколко е важно какво мисли почетният председател Ахмед Доган Ахмедов отговори, че колкото и да не участва в активната политика, Доган следи...
Ахмед Ахмедов нарушил закона, докато бил кмет на Цар Калоян Депутатът от ДПС Ахмед Ахмедов е уличен в конфликт на интереси. На 24 октомври комисия...