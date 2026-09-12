Има ли драма с незаконната сеч? Говори шефът на Агенцията по горите
Според него забраната за износ на дървесина у нас е дала ефект
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Според него забраната за износ на дървесина у нас е дала ефект
Тя е пострадала след като се блъснала в прозорец.
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