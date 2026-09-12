Афис: 4 сигурни партии в НС, 3 на кантар
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Ново проучване на агенцията
За 52% причината за протестите е „Всеобщото недоволство от цялостното управление на държавата“
Според АФИС фактът, че у нас имащите доверие в ЕС все още са повече от евроскептиците, може би е добра възможност за осмисляне на нашето бъдеще...
София. Осем партии имат шанс да влязат в парламента след изборите на 5-и октомври – ГЕРБ, БСП, ДПС, Реформаторският блок, Патриотичният фронт, АБВ, "Б...
София. Седем политически партии влизат в НС, ако изборите за нов парламент бяха днес. Това са ГЕРБ, БСП, ДПС, Реформатоски блок, АБВ, ББЦ и Патриотиче...
"България без цензура" трета политическа сила на евроизборите София. БСП печели 18%, ГЕРБ-17%, ДПС-4,8%, а "България без цензура", "Атака" и АБВ по 3...
68% са песимисти за бъдещето на България
София. Ако парламентарните избори бях днес, то пет партии биха влезли в парламента. Това сочат резултатите от национално представително проучване на о...