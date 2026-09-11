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Миньори с ултиматум до Адемов

Миньори с ултиматум до Адемов

Бургас. Миньорите от рудник "Черно море" поставиха ултиматум на социалния министър Хасан Адемов. През седмицата те направиха подземен протест, като от...

19 октомври | 18:49
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