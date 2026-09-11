Хасан Адемов отсече! Големият проблем на българите
Какво каза бившият социален министър
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Какво каза бившият социален министър
Какво каза депутатът от ДПС за този социален проблем
Не смятаме, че отиващото си правителство има достатъчно легитимност по този сложен въпрос
Няма място за притеснение, само от това, че БСП за изнервени
Увеличаването на размера на пенсиите ще бъде подкрепено от Движението
Случващото се в момента е страхотен удар по държавността, смята депутатът Хасан Адемов
Никога в България осъвременяването на пенсиите не е ставало от януари
Повишени социални разходи и ръст на пенсиите предвижда проектът за Бюджет 2021
Дефицитът в държавното обществено осигуряване е близо 5,5 млрд. лева
Проектът на Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2020 г. предвижда пенсиите да се увеличат с 6,7% от 1 юли
Против по-късното пенсиониране при жените се обяви бившият социален министър и настоящ шеф на парламентарната социална комисия Хасан Адемов. Според не...
Нямам нарушения и не се притеснявам за поста, отвърна Лозанова
София. Пред страната ни стои амбициозната цел до 2020 година броят на хората, застрашени от бедност и социално изключване да намалее с 260 000 души. Т...
София. Министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов обвини ГЕРБ, че не са направили каквато и да е реформа в социалната сфера. При обсъждане...
София. Социалният министър Хасан Адемов се обяви против идеята на регионалното министерство да се дават водни помощи за бедни подобно на енергийните....
Бургас. Миньорите от рудник "Черно море" поставиха ултиматум на социалния министър Хасан Адемов. През седмицата те направиха подземен протест, като от...
София. 97,28 процента от общия бюджет на програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013 г. са усвоени, като са сключени 3876 договора на обща стой...
София. „Проблемът на България е в ранното пенсиониране", заяви министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов пред NTV, уточнявайки ранното пе...
София. Правителството обмисля близо 800 хил. пенсионери с пенсии до 200 лв. да получат коледна добавка до 50 лв. Това съобщи днес пред журналисти мини...
София. Комисията за защита от дискриминацията привиква премиера Пламен Орешарски, военния министър Ангел Найденов и социалния Хасан Адемов заради проц...