Манолова: Подкрепяме протестите на бизнеса срещу сертификата
Да се облекчат условията по мярката 60/40, за да не се допуснат верижни фалити на фирми, призова лидерът на "Изправи се БГ! Ние идваме!"
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Да се облекчат условията по мярката 60/40, за да не се допуснат верижни фалити на фирми, призова лидерът на "Изправи се БГ! Ние идваме!"
Министерството на финансите публикува списък на изплатените средства
В МС се провежда извънредно заседание на Националният съвет за тристранно сътрудничество
Мярката ще има нов дизайн
Извънредното положение от 13 март 2020 г. постави голяма част от икономиката на страната в условията на форсмажор
Удължават мярката 60/40 до края на март
До момента по нея са платени около 400 млн. лв. на фирми
Васил Велев: Подобни мерки трябва да са уредени със закон
Извънредно заседание онлайн ще има днес Националният съвет за тристранно сътрудничество
преработваща промишленост, хотелиерство и ресторантьорство и търговия водят класацията
Мярката ще се отвори за почти всички фирми от 1 юли до 30 септември
Над 131 000 работни места са спасени по мярката
291 000 души са безработни – по регистрация в бюрата по труда
ДПС иска план за спешни действия с точни срокове
Малкият и средният бизнеси почти винаги имат задължения
Промени предвиждат държавата да поеме и дължимите от работодателите осигурителни вноски
Има около 72 хиляди подадени заявления за безработица от началото на извънредното положение
На въпрос за взимането на дълг от МВФ, тя заяви, че е възможност, която трябва да имаме
Сигурни сме, че мярката 60:40 ще заработи, заяви изпълнителният директор на работодателската организация Евгений Иванов
Да не се стига до фирмена задлъжнялост, призова още зам.председателят на КРИБ