Пуснаха изненадващи данни за новите пенсионери от 2022 г.
Общо 24,4 млн. лв. са платили за недостигащ стаж хората, излезли в пенсия през 2022 г.
Следете всички новини, анализи и коментари за 2022. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Общо 24,4 млн. лв. са платили за недостигащ стаж хората, излезли в пенсия през 2022 г.
Бориславова с пост във Фейсбук
Предметите разказват истории за време и място
Bижтe челната десятка
Кой загуби и кой спечели в аграрния сектор
Размествания на челните места, някои милиардери изпаднаха от топ 10
Сред политическите фигури са Михаил Горбачов (91 г.) и кралица Елизабет Втора (96 г.)
Събитието се проведе под патронажа на Съда на Европейския съюз
Кампанията "Чудесата на България" на Стандарт раздаде годишните награди за културно-историческо наследство
В надпреварата се впуснаха 50 професионални майстори на коктейлите
Промяната никога не е лесна за постигане, но винаги е възможна, заяви Димитър Ташев
Говори антропологът доц. Алексей Пампоров
Гадателката описала подробно преломната година
Резултатите ще бъдат обявени до 8 юни тази година, информират от Министерството на образованието и науката
Знахарка варила билките, които отворили третото му око по време на чумата
Нинова обсъжда план за първите 100 дни на парламента и кабинета със синдикатите
Лозана. ФИФА изключи напълно всякаква перспектива, че Световното първенство по футбол в Катар през 2022 може да се играе през лятото, предадоха светов...