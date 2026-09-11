Болницата в Момчилград с почти 0,5 млн. лв. дълг
Местният парламент на Момчилград прие годишния отчет на МБАЛ „Д-р Сергей Ростовцев". Лечебното заведение е 100% общинска собственост има задълж...
Следете всички новини, анализи и коментари за 2015. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Местният парламент на Момчилград прие годишния отчет на МБАЛ „Д-р Сергей Ростовцев". Лечебното заведение е 100% общинска собственост има задълж...
2015-а бе година на любов и разлъки, които белязаха живота на известните по най-непредсказуем начин. И в стабилните връзки се появиха пукнатини, но пъ...
Ако в родната политика подражаваха на Холивуд и раздаваха "малинки" за най-конфузно представяне, номинациите щяха да са много. Все пак и в това отноше...
Световната 2015 година не може да бъде описана с една дума. Но всички думи, които я описват, са свързани: бежанци, терор, "Ислямска държава", война, к...
110 журналисти са били убити по света през 2015 г., съобщиха в свой доклад "Репортери без граници". Докато през 2014 г. две трети от журналистите са б...
Свободният паричен ресурс, ниските лихви и регулациите стимулират активността Със споразумението на Pfizer за придобиване на Allergan общият обем счу...
Световните шампиони от Пекин 2015 Дафне Схипърс (Хол - 200 м) и Грег Ръдърфорд (Вбр - скок на дължина) бяха избрани за най-добри Атлет и Атлетка на Ев...
Финалът на Big Brother 2015 е само на една крачка разстояние! Този петък от 20 часа, Съквартирантите ще се борят за зрителската любов и престижната ти...
Най-голямата куриерска компания на българския пазар публикува финансовия си отчет за първо тримесечие на 2015 г. Дружеството отчита значителен ръст за...
Спомняте ли си DeLorean от втората серия на филма "Завръщане в бъдещето"? Колата бе снабдена с "домашен ядрен реактор", преработващ всякакви хранителн...
София. 2015 да бъде най-силната годината от гледна точка на работата с европарите, откакто сме член на ЕС, и да бъде сложен край на безнаказаността в...
Проф. Боян Дуранкев За да бъде отворена нова страница от живота на уникалния космически кораб планетата Земя, е редно преди това да се затвори предиш...
Съседите трябва да се договорят бързо, за да спазят срока Година и половина ще имат собствениците на панелните апартаменти, за да ги санират безплатн...
От ансамбъла по художествена гимнастика чакаме защита на световната титла
Началото на всяка година е време за промяна. Идеята за "New Year Resolution" (Новогодишна резолюция) е пословично известна: списък с неща, които искам...
2015 година не е даденост. Тя е процес, който ще се надгражда пред очите ни и не може да се случи без нашето сътрудничество или съучастие. "Голям", "...
Идва годината на дървената овца, а според китайския календар тя е изпълнена с прекрасни възможности. Овцата е осмият знак, а числото 8 носи три от най...
Юпитер ще е щедър под знака на Лъв, Сатурн се измъква от примката на Скорпиона
Добрич. Защитници на българската природа, обединени в социалната мрежа, стягат протест срещу проучването за шистов газ в Добруджа. Основните искания с...
Няма да бъдат ощетени пациентите за сметка на цените София. Няма да се подпише Национален рамков договор за 2015 г., обяви пред журналисти след извън...