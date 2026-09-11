Всичко за 2015

Следете всички новини, анализи и коментари за 2015. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

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2015-а: Любов и раздели

2015-а: Любов и раздели

2015-а бе година на любов и разлъки, които белязаха живота на известните по най-непредсказуем начин. И в стабилните връзки се появиха пукнатини, но пъ...

31 декември | 21:00
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Пишман героите на 2015

Пишман героите на 2015

Ако в родната политика подражаваха на Холивуд и раздаваха "малинки" за най-конфузно представяне, номинациите щяха да са много. Все пак и в това отноше...

31 декември | 8:25
0 коментара
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Най-чаканите коли за 2015-а

Най-чаканите коли за 2015-а

Спомняте ли си DeLorean от втората серия на филма "Завръщане в бъдещето"? Колата бе снабдена с "домашен ядрен реактор", преработващ всякакви хранителн...

11 февруари | 7:10
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2015: Съдбата чука на вратата

2015: Съдбата чука на вратата

Проф. Боян Дуранкев За да бъде отворена нова страница от живота на уникалния космически кораб планетата Земя, е редно преди това да се затвори предиш...

05 януари | 7:55
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Санират панелки без пари 1,5 г.

Санират панелки без пари 1,5 г.

Съседите трябва да се договорят бързо, за да спазят срока Година и половина ще имат собствениците на панелните апартаменти, за да ги санират безплатн...

05 януари | 7:05
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