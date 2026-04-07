Високо напрежение! Тръмп и Иран с нови заплахи

Ултиматумът на американският президент Доналд Тръмп към Иран изтича. Той заплаши, че американската армия ще унищожи ключови обекти от цивилната инфраструктура на страната, като електроцентрали и мостове, ако Иран не отвори за корабоплаване Ормузкия проток. В свое изявление иранската Революционна гвардия отговори, че заплахите на Тръмп няма да се отразят на готовността на иранската армия да посрещне врага.

Докато тече размяната на реплики, продължават бомбардировките на американски и израелски самолети в Иран, както и ракетният обстрел от Иран срещу Израел и държавите в Персийския залив, в които има американски бази.

"Текат последните осем часа от най-новия ултиматум на Тръмп към Иран. Президентът на САЩ за пореден път удължи срока към Техеран да отвори Ормузкия проток и заяви, че ако това не се случи, ще бъдат нападнати граждански цели в страната. Тръмп по никакъв начин не обясни решението си да удължи срока с още един ден. В понеделник той отново повтори, че ако Иран до вторник вечерта в 20 часа източно време не изпълни исканията му за отваряне на протока, ще бъде нападнат. Той подчерта, че цялата страна може да бъде превзета „за една вечер“, което, според него, може да се случи още тази нощ", предаде Нова тв.

На въпрос от журналисти дали иска иранския петрол, както и венецуелския, президентът недвусмислено отговори, че "го иска, защото трофеите са за победителите, както и защото преди всичко е бизнесмен"

