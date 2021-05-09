В Индия е невъзможно да се намери болнично легло

"Опасността от нова и много по-страшна вълна на коронавируса не е отминала нито за Европа, нито за света“, смята българският посланик в Индия Елеонора Димитрова. В предаването „120 минути“ тя разказа за безпрецедентната хуманитарна и здравна криза, в която се намира страната заради COVID-19.

„Това е огромна трагедия за хората. В Индия се случва точно това, което най-малко сме предполагали. Всички бяхме повярвали, че лошото е зад гърба ни, че ситуацията е овладяна в голяма степен“, каза Димитрова.

Тя даде пример със заболеваемостта в Индия – в средата на февруари там се регистрират по около 11 хиляди нови случая дневно. В средата на април те вече са над 250 хиляди дневно, а в последните 10 дни – Индия открива по около 400 000 нови случая дневно.

„Невъзможно е да се намери болнично легло, особено за интензивно лечение. Почти невъзможно е да се намери легло за каквото и да е друго заболяване“, казва Димитрова.

„Това, което се случва тук, пряко ни касае и трябва да се следи от близо. Коронавирусът беше далечен проблем, а за една година се разпространи по целия свят. Разстоянията се скъсяват много“, каза още посланикът.

По думите й най-обезпокояващо е, че няма никакви данни за появилите се мутации. Все още не е ясно дали те са по-заразни и по-опасни от вече познатите.

Проблемът не е ограничен само в Индия, а се простира и върху съседните й държави. „За последните 14 дни Непал бележи 450% ръст на новите случаи на COVID-19 и 450% ръст на смъртните случаи“, каза Димитрова. Положението е същото в Шри Ланка и Малдивите.

„Краткосрочните прогнози за Индия не са добри. Не знам какво ще се случи в идните седмици и месеци“, каза Димитрова.

Тя смята, че предстоят много тежки месеци за страната, като възстановяването ще е изключително бавно. Димитрова отправи и апел към българските граждани в никакъв случай да не пътуват до Индия.

