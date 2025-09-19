Урсула проговри. Решенията за Русия

Европейската комисия (ЕК) обяви, че е внесла за одобрение от страните членки нов пакет от санкции срещу Русия, целящ засилване на натиска върху Москва заради войната в Украйна, предаде АФП.

„Можем да потвърдим, че Комисията е приела нов пакет санкции срещу Русия – това е 19-ият пакет“, заяви говорителката на ЕК Паула Пиньо на пресконференция в Брюксел.

По-късно през деня председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен излезе с изявление по темата.

"През последния месец Русия показа пълната степен на неуважение към дипломацията и международното право. Тя започна някои от най-мащабните нападения с дронове и ракети срещу Украйна от началото на войната, като удари и правителствени сгради, и цивилни жилищни сгради, като засегна и офиса на ЕС в Киев — представителството на нашия Съюз. Заплахите за нашия Съюз също нарастват. През последните две седмици руските безпилотни летателни апарати „Шахед“ нарушиха въздушното пространство на Съюза както в Полша, така и в Румъния. Това не са действия на някой, който иска мир. Отново и отново президентът Путин ескалира. И в отговор на това Европа увеличава натиска си. Ето защо днес представям нашия 19-и пакет от санкции", коментира тя.

Спира се вносът на руски втечнен природен газ на европейските пазари

Фон дер Лайен сподели, че военната икономика на Русия се поддържа от приходите от изкопаеми горива, затова те трябва да бъдат спрени. "Забраняваме вноса на руски втечнен природен газ на европейските пазари. Време е да се затвори кранът. Готови сме за това. Пестим енергия, диверсифицирали сме доставките и инвестираме в нисковъглеродни източници на енергия, както никога досега. Днес тези усилия дават резултат. Освен това, току-що намалихме тавана на цената на суровия нефт до 47,6 щ.д. За да засилим прилагането, сега санкционираме още 118 кораба от сенчестия флот. Общо над 560 плавателни съда вече са включени в списъка на санкциите на ЕС", поясни тя.

Големите дружества за търговия с енергия „Роснефт“ и „Газпромнефт“ ще бъдат подложени на пълна забрана за извършване на сделки. Други дружества също ще бъдат обект на замразяване на активи. "Сега се насочваме към тези, които подхранват войната на Русия като закупуват нефт в нарушение на санкциите. На прицел са рафинерии, търговци на петрол, нефтохимически дружества в трети държави, включително Китай. За три години приходите на Русия от петрол в Европа намаляха с 90%. Сега затваряме окончателно тази страница", допълни Фон дер Лайен.

Въвежда се забрана за трансакции на допълнителни банкив Русия и в трети държави

Председателят на ЕК сподели, че се въвежда и забрана за трансакции на допълнителни банки в Русия и на банки в трети държави. "Засилваме натиска срещу заобикалянето на мерките. Тъй като тактиките за избягване се усъвършенстват, санкциите ни ще се адаптират, за да останат водещи. Поради това за първи път нашите ограничителни мерки ще засегнат крипто платформите и ще забранят трансакциите с криптовалути. Включваме в списъка чуждестранни банки, свързани с руските алтернативни системи за платежни услуги. И ограничаваме сделките със субекти в специални икономически зони".

Добавят се и нови ограничения за пряк износ на изделия и технологии, използвани на бойното поле. "Също така включваме в списъка 45 дружества в Русия и трети държави. Тези дружества предоставят пряка или непряка подкрепа на руския военнопромишлен комплекс. Във война, водена от иновациите, прекъсването на достъпа на Русия до ключови технологии е от решаващо значение. Преди всичко, когато става въпрос за безпилотни летателни апарати", обясни Фон дер Лайен.

Прегрялата военна икономика на Русия достига границата си

"Нашият икономически анализ е ясен — нашите санкции засягат сериозно икономиката на Русия. Лихвеният процент е 17%. Инфлацията е постоянно висока. Достъпът на Русия до финансиране и приходи непрекъснато намалява. А прегрялата военна икономика на Русия достига границата си. Още по-интересно е, че когато говорим директно с партньори, които от своя страна говорят с Русия, те казват, че сред първите руски искания е облекчаването на санкциите. Знаем, че нашите санкции са ефективен инструмент за икономически натиск. Ще продължим да ги използваме, докато Русия не седне на масата за преговори с Украйна за справедлив и траен мир", допълни тя.

Фон дер Лайен коментира, че се работи по ново решение за финансиране на усилията на Украйна в областта на отбраната на основата на блокираните руски активи. "Трябва да бъдем много ясни: Това е война на Русия и извършителят трябва да плати за нея. С паричните баланси, свързани с тези руски активи, можем да предоставим на Украйна заем за репарации. Самите активи няма да бъдат засегнати. И рискът ще трябва да бъде поет колективно. Украйна ще изплати заема едва след като Русия изплати репарациите. Скоро ще представим предложение".

По думите й санкциите се синхронизират с партньорите от Г-7 под ръководството на канадското председателство. "И за да подкрепим Украйна в борбата ѝ за свобода, работим също така в тясно сътрудничество с „Коалицията на желаещите“. Европа е на страната на Украйна от самото начало. Изправена пред ескалацията на Русия, Европа подсилва отговора си на предизвикателството. Ще продължим да използваме всички инструменти, с които разполагаме, за да сложим край на тази брутална война. Сега призовавам държавите членки бързо да одобрят тези нови санкции. Искаме Русия да напусне бойното поле и да се яви на масата за преговори. Това е начинът да се даде реален шанс на мира", смята Фон дер Лайен.

Планът трябва да бъде одобрен от всички 27 държави членки.

Новината идва в момент, когато Киев настоява международните партньори да засилят икономическия натиск върху Москва и да притиснат руския президент Владимир Путин към мирни преговори. Първоначално се очакваше Комисията да представи 19-ия пакет на 17 септември, но решението беше отложено. Съобщава се, че причината е натискът на президента на САЩ Доналд Тръмп към европейските държави да прекратят покупките на руски петрол.

Администрацията на Тръмп заяви, че ще въведе допълнителни санкции срещу Москва едва след като ЕС също засили своите мерки, включително чрез мита върху Китай – основния купувач на руски петрол.

Последният пакет на ЕС, приет на 18 юли, беше определен като „най-силният досега“, като основният му акцент беше върху приходите на Русия от петрол. Сред мерките бяха понижаването на ценовия таван за морския износ на руски петрол до 47,60 долара за барел, санкции срещу над 100 кораба от така наречения „сенчест флот“ на Русия и други ограничения.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com