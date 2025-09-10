Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен очерта новите приоритети на Европа.

Тя изнесе ежегодната си реч за състоянието на Съюза пред Европейския парламент в Страсбург. Това е възможност да бъде очертана политическата програма на блока от 27 държави за предстоящия политически сезон.

Тя идва след трудно лято, белязано от много критикуваното търговско споразумение между Европейския съюз и Съединените щати, както и от инициативата за повишаване на отбранителните способности на Европа на фона на нарастващите опасения относно Русия.

„Европа е в битка, битка за континент, който е цял, в мир, битка за свободна и независима Европа, за ценности и демокрация, за свобода и възможност ние да решаваме нашата съдба. Това е битка за нашето бъдеще.” С тези думи Урсула фон дер Лайен започна речта си.

Тя каза, че не можем да пренебрегваме трудностите, пред които европейците се изправят всеки ден – "те усещат как нещата стават по-трудни, работят по-трудно и усърдно, усещат последствията от глобалните кризи, как скоростта на промяната засягат техните животи и кариери".

„Европейците се притесняват от безкрайната спирала, която наблюдават по новините – от съкрушителните сцени в Газа, до неуморната руска атака срещу Украйна”, допълни тя.

По нейни думи е време, в нов дневен ред на сила, Европа да изгради себе си, да се бори за своето място в света, в който много сили са открито враждебни към континента.

„Трябва да се издигне нова Европа”, заяви тя.

Фон дер Лайен каза, че мисията на Европейския съюз е да може да се грижи за отбраната и сигурността на континента, „да поемем контрол върху технологиите и енергиите, които ще задвижват нашите икономики”, „да решаваме какви общества и демокрации искаме, да бъдем отворени към света и да избираме партньорства със сюъзници”.

Тя посочи, че основният въпрос е "дали Европа има куража да се бори, дали имаме единството и усета за спешност в действията ни, политическа воля и умения да правим компромиси или да се боричкаме помежду ни и да се парализираме от нашите разделения”.

Фон дер Лайен посочи, че нейният избор е да говори с послание за единство между държавите членки, европейските институции, единство между проевропейските демократични сили в този парламент.

Председателят на Европейската комисия разказа историята на украинското момче Саша, което след руски обстрел, е изпратено заедно с майка си в лагер за филтриране. Оттам е трябвало да бъде изпратено да живее в руско семейство, но е спасено от своята баба Людмила. Саша и Людмила присъстваха в залата по време на речта на Фон дер Лайен. След разказа за тяхната съдба, евродепутатите се изправиха на крака с аплодисметни. Саша и Людмила продължават да търсят майката на момчето.

„Има десетки хиляди още украински деца, чиято съдба е неизвестна. Ние трябва да сме там – за украинските деца”, заяви тя.

Фон дер Лайен обяви, че ще бъде домакин на срещата на върха на Международната коалиция за завръщане на украински деца.

„Всяко дете трябва да бъде върнато”, заяви тя.

Тя заяви, че войната в Украйна трябва да приключи със справедлив и дълготраен мир за страната, а „свободата на Украйна е свободата на Европа”.

Фон дер Лайен акцентира на атаките на Русия в Украйна, при които загиват цивилни. Също така изрази пълна солидарност с Полша, след като руски дронове бяха засечени във въздушното пространство на страната.

